昨天下午，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第七十八次会议暨首都严格进京管理联防联控协调机制第三十六次会议召开，深入贯彻习近平总书记重要指示精神，进一步研究调度疫情防控工作。市委书记、防控工作领导小组组长蔡奇主持会议，市委副书记、市长、防控工作领导小组副组长陈吉宁，市人大常委会主任李伟，市政协主席吉林出席会议。

会议指出，本市应急响应级别调整至三级，是进入常态化防控的重要标志，但级别调整不等于“解除警报”，而是对防控工作提出了更高要求。要清醒认识到当前境外疫情加速扩散蔓延，疫情反弹风险始终存在，防控形势依然严峻。我们必须慎终如始、再接再厉，坚持“外防输入、内防反弹”，落实“四方责任”，做到“三防”“四早”“九严格”，完善“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的应急机制，按照国家常态化防控相关指南和要求，把各项防控措施一抓到底，统筹推进常态化防控和经济社会发展。

会议强调，要坚持“外防输入”毫不放松，进京管理各项措施要严格到位。坚持关口前移，对入境国际航班严加管控，协调落实入京旅客登机前核酸阴性证明要求，入境进京人员严格落实闭环管理和集中观察。严格中高风险地区人员进京管控，落实进京航班、列车登机（车）前核酸检测证明查验、体温检测等措施，加强公路检查站核录查验。

会议强调，要加快推进复工复产、复商复市，提振经济社会发展和市民消费信心。有序推进新发地批发市场后续处置和复市工作。持续抓好“内防反弹”，严防聚集性疫情。突出重点场所、重点单位、重点人群防控，严格市场、餐饮、食堂、工地、医院、学校、监狱、文娱等单位和从业人员的防疫工作。加强社区常态化防控。在广泛使用北京健康宝登记验码的基础上，严格落实公共活动场所预约、限流、错峰、疏导等措施。对电影院等密闭式场所要谨慎开放，并严格落实防控措施。医疗机构要发挥好探头和哨点作用，提高监测预警和早发现的能力。落实好核酸检测“应检尽检、愿检尽检”。

会议强调，要扎实做好暑期防疫和安全各项工作。暑期跨省人员流动增加，配套防控措施要跟上。全市教育系统和各类学校、培训机构加强健康监测，不组织不接待夏令营、游学团等聚集性活动。各类文化设施和景点要严格落实防疫要求，严防扎堆聚集。持续加强汛情、泥石流灾害等监测预警和应急处置，及时发布出行安全提示，加强景区景点管理，确保安全度汛。加强各类隐患排查整治，严防发生重特大安全生产事故。

会议强调，要在全市深入开展爱国卫生运动。在防控工作领导小组下增设爱国卫生运动组，负责具体组织实施。对筒子楼、简易楼、老旧小区、城乡结合部等区域环境卫生要重点整治。加强宣传引导，及时回应不同群体的关切和诉求。（记者 祁梦竹 范俊生）