国家卫健委：7月20日新增确诊病例11例 其中本土病例8例

人民网北京7月21日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至7月20日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，7月20日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，其中境外输入病例3例（上海2例，四川1例），本土病例8例（新疆7例，兵团1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例18例，解除医学观察的密切接触者251人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例80例（其中重症病例3例），现有疑似病例1例。累计确诊病例2015例，累计治愈出院病例1935例，无死亡病例。

情况显示，截至7月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例242例（其中重症病例7例），累计治愈出院病例78817例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83693例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者772488人，尚在医学观察的密切接触者7108人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者6例（境外输入1例）；当日转为确诊病例1例（境外输入1例）；当日解除医学观察10例（境外输入7例）；尚在医学观察无症状感染者149例（境外输入80例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例2459例。其中，香港特别行政区1958例（出院1302例，死亡12例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区455例（出院440例，死亡7例）。