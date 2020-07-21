北京连续15天无新增报告确诊病例 昨日出院12例

人民网北京7月21日电 7月20日0时至24时，北京市无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者，治愈出院病例12例；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

6月11日0时至7月20日24时，累计报告本地确诊病例335例，在院104例，治愈出院231例。尚在观察的无症状感染者12例；无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

全市已连续15天无新增报告确诊病例，具体为平谷区自有疫情以来无报告病例、延庆区179天、怀柔区165天、顺义区163天、密云区160天、石景山区36天、门头沟区35天、房山区35天、东城区34天、通州区30天、朝阳区29天、西城区28天、海淀区25天、昌平区25天、大兴区20天、丰台区15天。全市所有街乡均为低风险地区。