韩国疫情趋稳 首都圈公共设施拟本周全面恢复运营

中新网7月20日电 据韩媒报道，韩国中央防疫对策本部20日通报，韩国新增26例新冠确诊病例，累计确诊病例数达13771例，累计死亡病例数达296例。其中，单日新增本土病例降至个位数，仅为4例。

随着新冠疫情逐步趋稳，韩国政府决定放宽“首都圈强化版防疫措施”，首都圈图书馆、博物馆、美术馆等公共设施将在本周内重新恢复运营。

首尔图书馆方面表示，图书馆内部正在协调开馆日期，目前暂定22日重新开放。首尔市广津区的6家公共图书馆目前已允许采用人工方式借书还书，但阅读室和电脑资料室仍未对外开放。首尔市教育厅附属铜雀图书馆也将于本月21日恢复运营。

国立中央博物馆、国立中央图书馆等文艺设施将从22日起重启运营，但将严格实施电子扫码、佩戴口罩、限制入场人数等防疫措施。

京畿道的多家公共博物馆也正在为重新开放做准备。果川市现代美术馆将采取分时段预约参观制。龙仁市博物馆将于21日重新开放，文化院和儿童想象森林将于25日开放。高阳市儿童博物馆等文化设施也将于本周内全面开放。