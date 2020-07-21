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俄新增新冠确诊病例5940例 系4月底来首次低于6000例

2020年07月21日08:46 来源：中国新闻网

中新网7月20日电 据俄罗斯卫星网20日报道，俄罗斯新冠疫情防控指挥部表示，过去24小时，俄新增5940例新冠确诊病例，单日新增确诊数系自4月29日以来首次少于6000例，累计确诊777486例；新增死亡病例85例，累计死亡12427例。

当地时间6月16日，俄罗斯莫斯科动物园重新开放，一名戴口罩的男孩儿站在动物壁画前。

据报道，俄指挥部数据显示，上一次单日新增病例数少于6000例是在4月29日，当时单日新增病例为5841例。

俄指挥部消息称：“过去24小时，俄罗斯85个联邦主体新增新冠确诊病例5940例，其中1556例(26.2%)无临床表现。”消息显示，俄85个联邦主体累计确诊病例达777486例。

报道称，俄防疫指挥部指出，过去24小时，俄新增新冠病毒感染病例最多的地区有：莫斯科市578例，汉特-曼西自治区236例，斯维尔德洛夫斯克州234例。

此外，消息指出，过去24小时，俄罗斯有3258人治愈出院，全国累计治愈出院553602人。

(责编：许心怡、崔元苑)


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