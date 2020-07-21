上海新增境外输入确诊病例2例 分别来自美国和英国

中新网7月21日电 据上海市卫健委官方微博消息，7月20日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告2例境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院2例，其中来自美国1例，来自英国1例。

病例1为中国籍，在美国留学，7月13日自美国出发，经德国转机后于7月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在菲律宾旅行，因疫情原因滞留。7月15日自菲律宾出发，当日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

2例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，同航班密切接触者此前均已落实集中隔离观察。

7月20日0—24时，无新增本地新冠肺炎确诊病例。

截至7月20日24时，累计报告境外输入性确诊病例393例，治愈出院373例，在院治疗20例。现有待排查的疑似病例1例。

截至7月20日24时，累计报告本地确诊病例342例，治愈出院335例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

截至7月20日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。