中医药，为增进世界民众健康福祉作出贡献

中医药已经传播到全球183个国家和地区。中国与40多个外国政府、地区主管机构和国际组织签订了专门的中医药合作协议。中医药在抗击疫情中的有效性得到了有力证明。中国愿根据需要与国际社会积极分享中医药参与疫情防控的经验与做法，支持中医药走向世界

俄罗斯——

精湛医术提升民众信任度

本报驻俄罗斯记者 张光政

在俄罗斯圣彼得堡，与康斯坦丁宫隔街相望，坐落着一排古色古香的二层楼房。正门上方的牌匾上分别用中俄两种文字写着“北京中医药大学圣彼得堡中医中心”和“传统东方医院”。这是俄罗斯第一所获得当地法律认可、具备医院资质的中医医院。自成立以来，中医中心凭借着精湛的医术，吸引不少患者慕名而来。

圣彼得堡市民斯韦特兰娜经常感到头晕、头痛、乏力，肩膀和胳膊也疼得厉害。当地神经科医生给她开了一些口服药，配以静脉注射，但效果不明显。丈夫建议她到中医中心去看看。起初对传统中医疗法将信将疑的斯韦特兰娜很快便“尝到了甜头”。中心医生给她拔了火罐，并配以针灸和艾灸疗法。“仅接受3次治疗后，我的病情就有了明显好转。第六次治疗过后，头不晕了，疼痛大幅缓解，心情也舒畅了。”

不久前，圣彼得堡中医中心还收到了一条来自市民伊琳娜的感谢短信。患有偏头痛、三叉神经痛等病症的伊琳娜对天气十分敏感，每当天气剧烈变化时，她的头痛就开始发作，血压降低。伊琳娜辗转多家医院，却始终没有效果。然而，仅仅到圣彼得堡中医中心就诊一次后，她的头痛和疲劳感就都消失了，让她由衷感叹中医的神奇。

俄罗斯地处高纬度地区，常年阴冷潮湿、日照少，抑郁症、皮肤病、肥胖症、心脑血管疾病、糖尿病并发症等疾病很常见。来自中国的中医专家辨证施治，利用头针、火针、热敏灸、推拿等特色疗法，以当地传统草药为补充，治愈了一大批疑难杂症患者，获得了当地民众的认可和高度评价。自2016年7月3日揭牌以来，圣彼得堡中医中心共接诊4000余名病人、治疗1万余人次，针对颈肩腰腿痛、IGA肾病、特异性皮炎、重症肌无力、脑瘫等30余种疾病的治疗取得显著成效。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，俄罗斯当前疫情防控形势依然严峻。北京中医药大学依托圣彼得堡中医中心，积极开办以预防新冠病毒感染为主题的在线讲座，录制科普视频，线下培训中医医师。北京中医药大学还制定了中俄文版“在俄新型冠状病毒疫情下的健康管理中医药方案”，由中国驻圣彼得堡总领事馆发布，为俄罗斯民众和华侨华人提供专业的中医抗疫指南。圣彼得堡总领馆辖区内，华侨华人无人感染。

4年来，圣彼得堡中医中心与俄罗斯多家医疗、医学教学及科研机构形成了良好的交流合作关系。圣彼得堡中医中心受邀并作为协办方连续3年参加了金砖国家民族医学大会、全俄医学大会、俄罗斯紧急情况部医学大会、全俄神经反射医师大会、俄罗斯军事医学科学院医学论坛等大型医学论坛。中心先后到列宁格勒州政府、圣彼得堡大学孔子学院、俄罗斯紧急情况部急诊及放射医学中心开展了多次中医文化、基础理论、太极气功等讲座，加深了当地民众对中医传统文化的认同感。中心还定期与俄方医疗、医学教学及研究机构共同开展中医技法、理论知识的培训，建立联合门诊中心，以中西医结合的方式治疗当地疑难症患者，通过权威医学机构及联合科研验证中医疗效等。

（本报莫斯科电）

匈牙利——

近600名当地医师开设中医诊所

本报驻波兰记者 于 洋

“从2010年起，匈牙利塞梅尔维斯大学就与黑龙江中医药大学合作培养中医人才，2017年两校开始共建中国—中东欧中医药中心（匈牙利），多年来为匈牙利培养了一大批本土的中医人才，为在匈牙利推广和传播中医药文化发挥了独特作用。”中心中方负责人于福年说，匈牙利目前约有3万名西医，其中3000多人经过了针灸培训，有近600名匈牙利医师开设了自己的中医诊所。

不久前，匈牙利政府向塞梅尔维斯大学投资59亿福林（约合1.3亿元人民币），用于加强该校的传统中医药学科研究，同时支持中国—中东欧中医药中心的建设。从建立第一家符合欧盟标准的中药厂到欧盟内第一个为中医药立法，从建立欧洲第一所中医特色的孔子学院到成立中东欧地区第一家中医药中心，匈牙利的中医药发展一直走在欧洲前列。

今年6月，在塞梅尔维斯大学，一栋新的教学楼破土动工。塞梅尔维斯大学卫生科学院院长多尔乃伊·高比介绍说，这是中医药中心的新家，大楼占地4000平方米，建有中医教室、中医实验室、中医临床实习基地等中医教学配套设施，塞梅尔维斯大学将打造一个全方位的中医药培训中心。

“中医药在匈牙利的医学界得到了广泛认可，匈牙利和中国都有很长的使用植物类药物治疗疾病的历史，屠呦呦提取青蒿素，更是让世界看到了中医药的科学价值和神奇功效。今天，在匈牙利的任何一家药店都能买到中医药产品，这充分说明了匈牙利人对中医药的信任，中医药在匈牙利有着广阔的发展前途。”塞梅尔维斯大学卫生科学院前院长梅萨罗什·尤迪特说。

36岁的莉拉是中医的“铁粉”，年轻时就深受胃病的困扰。5年前，她在朋友的介绍下第一次到访匈牙利的中医诊所，医生通过针灸和药熏等方式，很快就让她的病情得到了缓解。莉拉发现，“中医更注重身体整体的调理和治疗”。

新冠肺炎疫情防控中，匈牙利中医界积极行动，多方筹备防疫物资，分享中国抗疫经验。华人中医师在布达佩斯“煮大锅中药”，免费提供增强免疫力的汤药，受到当地民众欢迎。在中医药中心和匈牙利多家中医药协会的协调下，一批以中药产品为主的抗疫物资运抵匈牙利。匈牙利前总理迈杰希表示：“中国抗击疫情成绩有目共睹，一个重要原因就是把传统中医与西医治疗很好地融合在一起。”

于福年说：“匈牙利成为欧洲最早立法支持中医药行业发展的国家，离不开匈牙利独特的社会文化环境，也离不开几代中医人深耕社区的不懈努力。在携手打造‘健康丝绸之路’的进程中，中医药将发挥独特的文化优势，为匈牙利乃至整个中东欧民众提供健康服务。”

（本报华沙电）

毛里求斯——

患者对中医疗效赞不绝口

本报驻南非记者 万 宇

中国—毛里求斯中医药中心于2019年底建成运营，成为非洲首个展示推广中医药的平台。中心由上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院（简称岳阳医院）与毛里求斯城市医疗集团共同创建，来自岳阳医院的主任医师胡炳麟和王晓素以及来自上海蔡同德药业的药师薛仁彦3人，成为中医药中心的首批开拓者。

中心运营后，寻医问药的患者络绎不绝，甚至有远在南非的病人专程前来。新冠肺炎疫情防控期间，中医药中心与岳阳医院本部和武汉一线抗疫的医疗队员实时连线，学习抗疫一手经验，制作防控新冠肺炎的医学讲座课件。在当地封城的70多天里，中心专家克服疫情带来的防护和生活物资短缺等困难，坚守岗位，维持门诊正常运作，开展数场医疗防控讲座，每天解答数十个远程医疗咨询，为当地民众、中资机构和企业、华侨华人提供医疗支持。

胡炳麟医生曾在中国援摩洛哥医疗队工作过两年，还曾为中国国家女足队员服务，针灸推拿医术高超。一位当地赛马运动员阿卜杜拉腰椎间盘突出症严重，只能弓腰行走。经过胡医生一个月的针灸推拿治疗，阿卜杜拉的疼痛明显缓解，腰也直了起来。3个月后，他彻底恢复，重新参加赛马。“如果不是亲身经历，真的难以置信！”阿卜杜拉激动地说。

王晓素与毛里求斯的当地同仁一起收集国内外关于中医药防治新冠肺炎的文献和报道，整理成提案交给毛里求斯政府。毛里求斯总统鲁蓬感谢中方各部门对毛方抗疫工作的大力支持，认为中方的善举彰显了团结合作的精神。王医生是中西医结合治疗脾胃病的资深专家，除了深厚的中医功底外，还精通胃肠镜诊疗技术。一位35岁的男性病人奥迪亚，反复腹痛半年，吃药也无效。王医生马上联系手术室，安排胃镜检查，诊断为胃溃疡病，中医称为胃痛病脾胃虚寒证，处方给予黄芪建中汤合左金丸。药物迅速见效，患者对疗效赞不绝口。

中心刚起步时，由于煎药机和灌装机未能就绪，所有的煎药过程必须人工处理。薛仁彦严格按照工序一步步手工煎药，为当地民众熬制纯正的中药煎汤。现在，机器安装好后，煎药效率大大提高，一般2小时内病人就可以拿到全部的剂量。

毛里求斯华人、城市医疗集团主席徐惠霖表示：“中医药中心专家尽心尽责，医术高超，深受毛里求斯人民的欢迎。”胡炳麟医生对记者说，作为共建“一带一路”的健康使者，希望能对毛里求斯抗疫尽一份力量。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 18 版）