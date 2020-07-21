近日，日本新冠肺炎疫情有所反弹，各地发生多起民众在国内旅游或出差之后感染新冠肺炎的病例。日本厚生劳动省呼吁民众加强个人防护，避免“三密”，即空间密闭、人员密集和近距离长时间密切接触。

据报道，日本疫情出现反弹的一个重要原因是跨都道府县活动全面松绑，疫情从东京向各地扩散的风险加剧，部分民众防范意识放松。6月19日起，日本政府开始允许民众在全国范围内自由旅行，此后一个月内累计新增新冠肺炎感染人数约7000人。

日本政府对是否重启紧急状态持观望态度，暂未要求民众避免外出和餐饮店停业。日本经济再生担当大臣西村康稔日前表示，目前医疗卫生系统运转情况和病毒检测能力均正常，现阶段应在切实做好防疫措施的同时兼顾经济活动。日本政府此前已经阶段性放宽了对文艺、体育等活动的入场限制，并计划在8月1日取消人数限制。西村康稔20日表示，政府将在听取专家意见后就此作出进一步决定。

为了通过振兴国内游帮助旅游业渡过难关，日本政府计划从7月22日开始实施国内游促销活动，政府将提供最多相当于旅行开支一半的补贴。但在疫情反弹的背景下，不少专家民众担心人员流动将造成疫情大面积扩散。东京都知事小池百合子和大阪府知事吉村洋文等多位地方官员明确表达了反对意见。面对各界质疑，日本政府被迫调整方案，将东京排除在本次促销之外。

自从5月下旬日本解除紧急状态以来，为防止出现聚集性感染，各行业都制定了疫情防控措施。日本地铁往年夏季车窗保持密闭状态，现在车窗始终保持打开状态，以更好地通风换气。商场、超市、便利店内均设置了收银区地面排队标识和塑料隔帘。餐厅则在就餐区安装了隔板，并推出外卖服务，减少堂食可能带来的传染风险。

日本媒体认为，各行业制定的指南存在过于笼统、缺乏操作性的问题，需要根据具体情况进一步细化。日本政府新冠肺炎疫情对策小组会长尾身茂表示，民众不太可能接受与之前相同强度的防控政策。只要遵守防疫原则，就可以在一定程度上防止聚集性感染。

（本报东京7月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 17 版）