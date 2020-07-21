古巴政府宣布，从7月20日起，除首都哈瓦那和玛雅贝克省仍处在疫情恢复第一和第二阶段外，其他地区已超过28天未出现新增确诊病例，将进入疫情恢复第三阶段。相关各省将全面恢复经济与生产活动，所有餐饮和商业场所开业，医疗机构和服务部门提供面对面服务。

截至7月20日，古巴累计新冠肺炎确诊病例为2446例，病亡87例，现有确诊病例51例，治愈2308例。古巴是美洲地区新冠肺炎感染和病亡人数最低的国家之一。

古巴政府早在1月29日便制定了“新冠肺炎疫情防控计划”，并成立专家小组对计划进行评估和内容更新。此后，古巴还分别成立应对疫情科学小组、健康观察站、创新委员会等机构。3月11日，古巴首次在3名来自意大利的游客身上检测出新冠病毒。随后政府立即开始逐户排查计划，调动全国近3万名医学专业学生对社区进行排查，并在隔离中心对疑似病例进行为期14天的检测、跟踪和隔离。古巴总理曼努埃尔·马雷罗近日表示，社区排查在抗疫过程中发挥了积极作用，在目前阶段，要继续抓好这项工作。

古巴拥有较为完善的医疗体系。2019年，古巴在职医生超过10万名，平均每千人拥有9名医生。大部分古巴医生服务于由家庭诊所和社区医院组成的初级医疗网。疫情发生后，古巴卫生部联合多个机构组建了一个跨部门、跨学科，能够及时进行针对性治疗的医疗服务综合体，尽量保障呼吸机、医药产品和其他医疗设备的供应。古巴地处热带，登革热、寨卡病毒等疫情时有发生。公共医疗系统积累的丰富经验为此次抗击新冠肺炎疫情提供了借鉴。

为应对疫情和美国经济封锁带来的双重压力，古巴政府近日还通过了一项“经济社会战略”，提倡以科学与创新促进经济发展，进一步完善地方生产体系，努力推动实现粮食自给和扩大出口目标。

古巴的抗疫成果受到国际社会高度肯定。世界卫生组织驻古巴代表何塞·莫亚认为，古巴应对疫情时体现出国家公共卫生系统的强大组织能力以及与民众沟通的有效机制，古巴医疗机构和医疗人员的高专业水准及对别国提供支援的人道主义精神，值得很多国家学习。

（本报墨西哥城7月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月21日 17 版）