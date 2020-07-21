疫情平台期到了 巴西陷两难境地

单日新增新冠肺炎确诊病例23529例，累计确诊2098389例；新增死亡病例716例，累计死亡病例79488例……这是巴西7月19日的疫情数据。在急切的重启之下，虽然经济确有恢复，经济活动指数上升了1.31%，但巴西为此付出的代价也不容小觑，大量的人员聚集和接触，让疫情形势难以控制。

当地时间19日，巴西总统博索纳罗再次接受新型冠状病毒检测，结果仍然呈阳性，这已经是他第三次接受新冠病毒检测。

从目前的数据来看，巴西确诊病例和死亡病例仍居全球第二，仅次于美国。

与此同时，作为巴西重要的工业和经济重镇，圣保罗州已经成为全球疫情的新“震中”。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学的最新数据，截至北京时间7月19日上午7点34分，圣保罗州累计新冠确诊病例已经达到412027例，超过美国纽约州的406305例，成为目前世界上新冠肺炎累计确诊病例最多的地区。

就在几天前，世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安在17日的会议中称，巴西新冠肺炎疫情正进入平台期，该国的病例数已不再呈指数级增长，但仍未见缓解的趋势。

瑞安解释称：“4、5月时，巴西的基本传染数（R0）在1.5到2之间，目前该数值已降至0.5到1.5之间。巴西应趁此机会控制住病毒在该国的传播。”

“巴西目前的疫情状态，仍然延续了之前的上涨趋势，数量上在持续增加”，在中国社会科学院拉丁美洲研究所社会文化研究室主任郭存海看来，目前导致巴西疫情蔓延的因素主要有两个方面。

郭存海指出，从主观来看，博索纳罗本人从政策、意识上没有认真对待，比较追随特朗普的观念，不太重视这个疫情，不太主张进行隔离。因此，在联邦政府这个层面，至少在形式上没有形成一个全国性的隔离政策，这个是最主要的因素。

而从巴西的客观情况来看，郭存海提到，博索纳罗也有自己的想法，巴西这几年经济不太好，另一方面，医疗资源也不足，第三就是巴西存在大量的非正规就业部门，也就是小商小贩，如果进行严格的居家隔离的话，这些人就比较困难，需要政府进行大量的财政补贴，但政府又没有这么多钱。所以博索纳罗支持放开，至少是有限度地放开。

的确，在疫情的冲击之下，巴西正面临近100年来最严重的经济衰退。国际货币基金组织预测，巴西经济将在2020年萎缩5.3%。巴西经济部则预测，今年经济增长将为-4.7%。巴西央行的数据显示，今年一季度，巴西全国经济活动整体下降了15.29%。

从5月底开始，巴西各州开始逐步恢复商业活动，大部分州先允许商店和购物中心限时营业，随后逐步开放餐饮场所和学校等，导致了疫情反弹。而在全国的放开之下，经济活动确有缓慢的回升。根据巴西央行7月14日发布的最新数据，5月巴西经济活动指数上升1.31%，为疫情暴发以来的首次回升。

但从疫情数据的居高不下来看，经济活动回升的代价无疑也是惨重的。巴西流行病学家保罗·梅内塞斯认为，目前巴西疫情正从大城市向小城镇蔓延，各地卫生系统水平差异较大，而经济活动的重启势必增加人员聚集和直接接触，这将有可能导致部分地方卫生系统崩溃。

“现在联邦州和总统在抗疫方面有分歧，各州开始反对博索纳罗的放开政策。”郭存海表示。

同时，郭存海进一步指出，对于巴西来说，现在是否要进行隔离是一个难题。以其他实行了积极的居家隔离政策的拉美国家为例，一方面，经济上可能会难以承受，因为政府给予了大量的财政补贴，而国家本身的经济状况就不太好，这个方法难以长期持续，可能会导致大量债务；另一方面，拉美国家的民众能否做到严格的遵守也比较难说。秘鲁、阿根廷等国家对于世卫组织的隔离要求执行得很严格，但是确诊数据也在上升。不过，实施隔离肯定会减缓疫情的蔓延，不会像巴西现在的形势这么危险。（记者 陶凤 汤艺甜）