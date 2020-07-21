北京出入小区不再要求测体温

昨天，北京市第157场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从会上获悉，自昨日零时起，本市应急响应级别已由二级调整至三级。

根据当前全市的疫情防控整体形势，各小区（村）的出入口管理措施进行了优化，将继续实行查证、验码、登记措施，但不再要求进行体温检测。

全市所有街乡均为低风险地区

在昨天的发布会上，北京市卫健委新闻发言人高小俊介绍，本市已连续14天无新增报告确诊病例。经评估，丰台区花乡（地区）由中风险地区降为低风险地区。截至目前，全市所有街乡均为低风险地区。“各社区（村）还要继续坚持‘外防输入、内防反弹’的总体防控策略，持续抓好常态化疫情防控”。北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组办公室成员、北京市委组织部部务委员徐颖表示，全市应急响应级别已由二级调整至三级，小区（村）的出入管理措施将进行优化，继续实行查证、验码、登记措施，不再要求进行体温检测；快递、外卖等外来人员，用健康宝扫码登记“未见异常”便可进入小区（村）；返（来）京人员，将继续通过“京心相助”进行信息登记。

徐颖表示，小区（村）也将优化卡口设置，结合实际增加卡口开放数量，方便居民出行。另外，还将改进值守机制，坚持卡口管理和楼门、院门管理相结合，加快推进智慧门禁建设，恢复物业企业值守。

确诊超5例小区继续实行28天封闭管理

虽然小区（村）的出入管理进行了优化，但是对于重点区域还将严格管理。据徐颖介绍，本市还将严格落实常态化防控下疫情风险分区分级管理有关规定，继续加强对中、高风险街乡的管理。对于确诊病例超过5例的小区（村）实行封闭管控，在解除封闭管控后，将继续实行28天的封闭式管理。

徐颖表示，将持续做好隔离观察管理服务。对居家观察人员，严格落实健康监测、心理疏导、基本生活用品代购等管理服务措施，确保其“足不出户”；对集中观察人员，则按照不同风险等级进行分类安置，原则上单间居住，严禁随意出屋，做好就餐保障和心理帮扶。着眼于疫情防控需要，还将加强集中观察点建设储备。

宾馆、餐馆、超市等经营场所恢复营业

北青报记者从昨天发布会上获悉，按照疾控部门疫情防控指引，在具备完善卫生防疫措施和应急预案前提下，宾馆、餐馆、超市等经营场所将恢复正常营业秩序，采取预约、限流、错峰等措施，有序开放室内外体育健身及娱乐场所。

据介绍，本市将加大环境卫生整治和消毒力度，包括建立环境动态监测机制，定期对小区内公共设施物表及垃圾站点环境，开展新冠病毒采样检测。还将推广消毒专员制度，对公共场所、公共厕所、垃圾站等重要区域、重点部位每日至少消毒两次，避免过度消杀、无效消杀。

入境进京人员继续实行14天集中观察

徐颖介绍，对于入境进京人员，继续实行闭环转运管理和14天集中观察，在观察期满、核酸检测合格回到社区（村）后，还要做好7日健康监测。另外，对于中、高风险地区返（来）京人员，将加强信息监测、前端控制和闭环管理，入住社区（村）的继续要求进行14天居家或集中观察，实行核酸检测“应检尽检”。据介绍，本市密切接触者及确诊治愈出院患者，也将继续严格落实14天集中观察措施，在观察期满、核酸检测合格回到社区（村）后，对确诊治愈出院患者，再进行两周的健康监测和跟踪随访。

文/本报记者 林艳 蒋若静 刘洋

核心

北京恢复跨省团队旅游

在昨天的发布会上，北京市文化和旅游局一级巡视员周卫民介绍，从即日起，恢复本市旅行社及在线旅游企业经营跨省（区、市）旅游团队及“机票+酒店”业务。本市旅行社及在线旅游企业不开展赴京外中、高风险地区的团队旅游及“机票+酒店”业务，不接待国内中、高风险地区旅游团队来京旅游，不开展赴汛情严重区域的团队旅游业务。另外，出入境旅游业务暂不恢复。

恢复跨省团队游后，北京市文化和旅游局已按三级响应发布或动态更新了全市旅行社、酒店、景区、乡村旅游经营单位（户）开放防控指引。旅行社组织在京游和京外游，要从严落实北京和外省（区、市）各旅游目的地（含途经的各地）疫情防控的各项要求。如旅行社、酒店、公园、景区、乡村民宿、乡村旅游民俗户（农家乐）等接待单位要严格落实测温、验码、科学戴口罩（车内、景区室内和室外人员密集处要戴口罩）、乘车隔位坐、就餐隔位吃、保持社交距离、常通风、勤清洁消毒、健康监测管理、公筷公勺、生活垃圾分类、不主动提供一次性用品和一次性餐具等系列措施。

需要注意的是，目前北京不接受14天内来自国内中、高风险地区人员和入境人员入住酒店和乡村民宿或进入景区游览。低风险地区进京人员入住酒店和乡村民宿需健康宝显示“未见异常”。

同时，北京调整了旅游景区限量措施，全市旅游景区要继续贯彻落实“限量、预约、错峰”要求，接待游客量由不得超过最大承载量的30%调至50%。在严格落实各项防控措施的前提下，采取预约、限流等方式，开放旅游景区室内场所。市民和游客游览本市公园、景区或入住乡村民宿需提前预约，未预约、勿前往。

重点

全市43.4万医务人员实现零感染

针对北京发热门诊医务人员集中管理、集中居住在调级之后是否调整的问题，市卫健委新闻发言人高小俊回应说，6月21日，医疗救治和防院感组下发通知，要求发热门诊和核酸检测医务人员集中居住、集中管理，为发热和住院患者以及进行核酸检测的人员开展适宜的医疗服务，保证了医疗机构诊疗活动和检测工作正常开展。

从昨天起，全市医疗机构发热门诊和核酸检测医务人员不再集中管理、集中居住，恢复常态化医疗服务管理。“下调响应级别不意味着疫情防控措施的取消，全市医疗机构医务人员，特别是发热门诊和核酸检测医务人员要继续落实好疫情防控的各项措施。”高小俊说。据他通报，截至7月19日24时，全市医疗卫生机构43.4万医务人员进行了核酸检测，全部为阴性，实现了医务人员零感染。

北京将重启消费季相关活动

在昨天的发布会上，北京市商务局副局长、新闻发言人刘梅英介绍，北京将按照“全面重启，适度调整，线上为主，重点策划，有序推进，严密组织”的原则，重启北京消费季，立足京彩、京券、京品、京味、京韵、京炫六大活动板块，充分利用暑期、国庆、双十一、双十二、跨年等节日节庆节点，以及夜经济、直播带货、冰雪运动等消费热点，努力稳住消费基本盘。

具体措施主要包括，逐步有序恢复一批暂停活动。如重启玩转京城美食、亲子消费节等，开展“亲子嘉年华”“众享品质国潮京味”“消夏美食节”等线下促消费活动。同时，每周五、周六，在国贸、鸟巢和水立方、中关村、大运河、雁栖湖、八达岭长城等全市80余个地标、商圈继续点亮夜京城。

本组文/本报记者 蒋若静 刘洋 林艳