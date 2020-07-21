让常态化防控走得更稳更顺

北京中风险地区清零，恢复宾馆、餐馆、超市等经营场所正常营业秩序，有序开放室内外体育健身及娱乐场所等好消息不断传来，越是在各项社会生产生活逐渐全面开放的过程中，越要保持头脑清醒。北京再次加速回归正常生活秩序来之不易，我们要不断提高自我防护的意识和能力，努力将防控工作融入日常生活，让常态化疫情防控走得更稳更顺。

又一个“零”，北京中风险地区清零。7月20日，北京疫情防控工作第157场发布会通报，北京市已连续14天无新增报告确诊病例，丰台区花乡地区由中风险降为低风险地区。至此，北京全市所有街乡均为低风险地区，这是6月11日新发地聚集性疫情发生以来，北京疫情防控持续稳中向好的又一个好消息。

7月20日零时起，北京应急响应下调至三级，与之相对应的防控措施也一一发布，如小区出入不再要求测体温，北京消费季重启，北京旅行社跨省团队游及“机票+酒店”业务恢复等。在做好常态化疫情防控条件下，北京再次走上加速恢复正常生产生活秩序的轨道。

因新发地聚集性疫情局部反弹，北京经历了应急响应级别由三级升至二级、由二级再降至三级的过程。不足40天，北京市全民“战疫”，科学精准有效地控制住疫情。此次疫情不是简单地卷土重来，防疫防控也不是简单地重复操作。在逐渐增强对新冠肺炎传播认知的实践中，北京不断探索常态化疫情防控好经验好做法，努力巩固疫情防控来之不易的成果，以更大的信心和更强的实力沉着应对，查遗补漏，记取教训，取得了防疫防控阻击战的阶段性重要成果。

现在小区出入不再要求测体温，是优化小区管理措施的一个环节，更有意义的举措是改进完善值守机制，加快推进智慧门禁建设。从年初疫情到新发地疫情，社区防控都是最基础、最有效的第一道防线。查证、登记、测温等日常琐碎工作，如能“无触”“无扰”精准高效施行，将大幅提升常态化防控水平。据报道，北京海淀区部分小区已经率先试行“无触”“无扰”防控措施，获得一致好评，条件允许时可扩大推广至全市更多小区，对社区防控优化管理等工作具有积极推动作用。

北京消费季重启也有了不一样的内容。要按照“全面重启，适度调整，线上为主，重点策划，有序推进，严密组织”的原则，努力稳住首都消费基本盘。时值暑期消费档，亲子消费节、消夏美食节等线下消费活动应时应景，应运而生，目前发放消费券等促消费活动短时暂停，相关部门正在做准备工作，科学调整消费券方案，进一步扩大消费券使用企业覆盖面。届时，不仅是北京市民，还有进京旅游者，都有持券享受消费优惠的机会。

北京团队游叠加了国内跨省团队游开放的利好消息，激活了北京游客和进京游客双向出行的热情。7月19日，北京宣布响应级别下调至三级的发布会后，北京进出港机票、市内酒店、旅游景点等迅速上了国内知名旅游平台的热门搜索，预计直接或间接将带动上千亿元的旅游收入。

时隔半年，跨省团队游开放聚集了满满的出游热情，但防疫防控工作仍不能放松。限量管理、强化分时预约、错峰游览等措施，是北京旅游常态化疫情防控的重点工作，同时，不去中高风险地区、不去汛情严重地区等也是对团队游的基本要求。跨省团队游开放迎来暑期旅游旺季，但暑期也是汛期各自然灾害频发时期，必须时刻提高警惕，不贪图一时便利，切记旅游安全至关重要。

应急响应下调和正常生产生活秩序加速恢复，反映了北京防疫防控工作取得的重要成果。恢复宾馆、餐馆、超市等经营场所正常营业秩序，有序开放室内外体育健身及娱乐场所等好消息不断传来，越是在各项社会生产生活逐渐全面开放的过程中，越要保持头脑清醒。北京再次加速回归正常生活秩序来之不易，我们要不断提高自我防护的意识和能力，努力将防控工作融入日常生活，让常态化疫情防控走得更稳更顺。（本报评论员 金雨红）