北京：不接受14天内来自国内中高风险区和入境人员入住酒店

人民网北京7月20日电（董兆瑞） 7月20日，北京市人民政府新闻办公室召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作第157场新闻发布会。北京市文化和旅游局一级巡视员周卫民介绍，为统筹做好疫情防控和扩大复工复业工作，确保恢复跨省（区、市）团队旅游后疫情防控万无一失，确保北京旅游市场“安全、有序、优质、高效、文明”，全市将釆取疫情防控安全管控、旅游市场秩序整治、旅游服务质量提升、文明旅游等十项措施。

包括，严格经营主体防控责任。旅行社、酒店、公园、景区、乡村民宿、乡村旅游民俗户（农家乐）等接待单位要严格落实：测温、验码、科学戴口罩（车内、景区室内和室外人员密集处要戴口罩）、乘车隔位坐、就餐隔位吃、保持社交距离、常通风、勤清洁消毒、健康监测管理、公筷公勺、生活垃圾分类、不主动提供一次性用品和一次性餐具等系列措施。

不接受14天内来自国内中高风险地区人员和入境人员入住酒店和乡村民宿或进入景区游览。低风险地区进京人员入住酒店和乡村民宿需健康宝显示“未见异常”。

公园、景区、乡村民宿、乡村旅游民俗户（农家乐）要坚持限流限量、分时预约、错峰进入，并对人员数量实行动态管控，要在重要游览点、观景平台、交通接驳点、狭窄通道、购票餐饮等容易形成游客拥堵的区域，加强对旅游团队和游客的引导和疏导，对可能出现的大客流，要采取远端热力提示和分流限流、近端快速疏导等防聚集措施，严防扎堆聚集性风险。