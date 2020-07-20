顺义区医院完成门诊47万人次 实现医务人员和就诊患者零感染

人民网北京7月20日电（董兆瑞） 7月20日，北京市人民政府新闻办公室召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作第157场新闻发布会。北京市顺义区医院副院长（主持工作）赵跃华介绍，疫情发生以来，顺义区医院党委按照北京疫情防控工作领导小组统一部署，严格落实区委区政府疫情防控要求，在区卫生健康委领导下，优化流程，分级救治，开通绿色通道，保障了疫情防控和医疗救治安全有序实施。截至7月19日，顺义区医院完成门诊47万人次，急诊11.1万人次，手术5449例，三、四级手术4015例，心脑血管介入手术787例，实现了医务人员和就诊患者零感染。

一、严格落实防控要求，快速启动新冠肺炎筛查预案

疫情发生后，第一时间启用19间隔离病房，组建由感染性疾病科、呼吸内科、重症医学科、放射科等18名专家组成的院级救治专家组，24小时保障全区及院内的筛查病例的诊疗工作。在全院内科系统抽调148名医务人员，组成12个应急梯队，经严格培训后分批支援发热门诊和感染科，充实了一线诊疗力量，为持续高效开展诊疗服务提供了有力保障。截至7月18日，发热门诊住院留观筛查607人，专家组会诊患者267人次，为全区疫情防控工作赢得了主动。

二、加强筛查能力建设，努力适应疫情防控任务要求

经院党委对疫情形势的科学研判，2月初决定在发热门诊安装CT检测设备，对发热患者进行检查，在区卫生健康委和区财政局的支持下，医院多部门紧密配合，4周内完成了从选址、采购、房屋装修、设备安装和投入使用，使我院的发热门诊完全实现了所有患者从挂号就诊、检查、留观的闭环流程，做到了专机专用，避免了院感风险。同时根据疫情的变化和上级要求，不断提升检测能力，4月16日开展核酸检测实验室工作，6月15日成立核酸检测一站式服务点，做到应检尽检、愿检尽检。截至7月18日，我院完成新冠病毒核酸检测近4万人次，实现检测结果12小时内完成手机查询及自助打印。

三、畅通急诊急救绿色通道，确保防控与诊疗两不误

疫情期间，尽管医院急诊就诊人数较去年同期有所下降，但刚性需求明显，院感防控压力大。为了保障防控与诊疗两不误，我们主动作为，多措并举，采取了一系列措施。与120急救中心合作，将患者筛查关口前置，120医师将初步筛查结果及时与急诊科医师信息共享，使患者在进入急诊科之前做出初步评估，也使急诊科接诊医护人员提前做好准备；急诊科设立单独的隔离抢救室，所有来不及询问流行病学史或情况不明以及急危重症患者，直接进入隔离抢救室实施抢救，直至病情稳定再转运相关病房；严格急诊分级诊疗，针对不同风险等级，细化院感防控措施，实现分区分级精准防控。落实院感稽查员制度，医院科室实施两级监督检查，建立台账，实行销号管理；把好患者入院关，严格落实探视陪住管理制度，强化病房管理，通过医院科学规范、严谨细致的管理，保证了全院医护人员零感染。