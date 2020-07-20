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北京：对确诊病例超过5例的小区（村）实行封闭管控

2020年07月20日16:45 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月20日电（董兆瑞） 7月20日，北京市人民政府新闻办公室召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作第157场新闻发布会。北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组办公室成员、北京市委组织部部务委员徐颖介绍，北京市应急响应级别由二级调整至三级后，继续严格对重点区域的管理。严格落实常态化防控下疫情风险分区分级管理有关规定，继续加强对中高风险街乡的管理。对确诊病例超过5例的小区（村）实行封闭管控，在解除封闭管控后，继续实行28天的封闭式管理。建立环境动态监测机制，定期对小区内公共设施物表及垃圾站点环境，开展新冠病毒采样检测。

　　持续做好隔离观察管理服务。对居家观察人员，坚持人防和技防相结合，严格落实健康监测、心理疏导、基本生活用品代购等管理服务措施，确保其“足不出户”。对集中观察人员，按照不同风险等级进行分类安置，原则上单间居住，严禁随意出屋，做好就餐保障和心理帮扶。着眼疫情防控需要，加强集中观察点建设储备，完善管理运行机制，确保安全有序运行。

(责编：许晓华、李轶群)


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