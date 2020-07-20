老龄社会30人论坛专题研讨会（24期）举办

7月17日，由老龄社会30人论坛和盘古智库老龄社会研究中心主办的后疫情期老年心理健康促进——老龄社会30人论坛第24期专题研讨会以线上直播的方式举办。本次专题研讨会由老龄社会30人论坛2020年度轮值主席、南开大学人口与发展研究所教授原新主持，北京师范大学心理学部教授、中国老年学和老年医学学会常务理事王大华，中国科学院心理研究所研究员、中国心理学会理事长韩布新， 天津师范大学心理学部副教授、中国心理学会老年心理专委会委员张晓华分别以“和自己握手，让心理更富弹性”，“秋雨之福——疫情中老年人的家庭支持”，“天长地久——老年心理健康社会支持”为题进行了内容丰富的精彩分享。

王大华首先解释了心理弹性的概念并表示其本质是处理自己与自己的关系，而丧失是人生历程中必经的的主题性体验。接纳丧失即对认知的调整，保持精神的联结，珍惜余留的，这就是丧失的馈赠。此外，积极老龄化需要保持老年人的社会参与感，包括自身日常、家庭生活、延展兴趣以及学习新技能等。而老年人的智慧就在于整合一生的得与失，与自己曾经的每一次选择和后果和解，促进老年人心理健康的关键在于加强心理弹性。

韩布新从疫情期间老年人的行为变化分析了影响老年人的多种因素。他认为，优秀传统文化对老年人的心理健康可以起到维护与促进的作用。而信息时代 “新留守”和疫情的来临带给了老年人技术和物理的双重隔离，但高新技术的发展与应用提高了老年人照护的质量和管理，包括可穿戴式装备、远程医疗以及传感器等。所以，应通过解决技术隔离从而改善老年人的行为管控，达到主动健康管理。

张晓华认为积极老龄化需要强有力的社会支持，才能让老年人更幸福。 “医养结合”模式利于老年人心理持续性的健康维护，提高其晚年生命和生活质量，但目前我国心理咨询服务并不便利，需构建心理危机预防与干预机制。此外，疫情加速了AI在医疗场景的应用和发展，应改善老年人被边缘化的集体焦虑与刻板印象。她提出，老年人身体能力衰退与环境的契合，是老年健康的重要保障，也是健康老龄化的重要前提。

韩布新对本次专题研讨会进行总结，他表示，虽然每个人的社会角色不同，但是对心理健康的需求是一样的。国兴老有乐，子孝亲无忧。要真正服务于需要心理援助的老年人，应建立与社区工作者和驻点精神科医生的联动机制并培养一支专业化、科学性的人才队伍。