国家卫健委：7月19日新增确诊病例22例 其中本土病例17例均在新疆

人民网北京7月20日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至7月19日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，7月19日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例22例，其中境外输入病例5例（四川3例，内蒙古1例，山东1例），本土病例17例（均在新疆）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例24例，解除医学观察的密切接触者465人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例83例（其中重症病例3例），现有疑似病例4例。累计确诊病例2012例，累计治愈出院病例1929例，无死亡病例。

情况显示，截至7月19日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例249例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例78799例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83682例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者772333人，尚在医学观察的密切接触者7204人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者13例（境外输入4例）；当日转为确诊病例1例（境外输入1例）；当日解除医学观察5例（境外输入3例）；尚在医学观察无症状感染者154例（境外输入87例）。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例2386例。其中，香港特别行政区1885例（出院1294例，死亡12例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区455例（出院440例，死亡7例）。