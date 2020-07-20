确诊病例与无症状感染者有何区别？

图为新闻发布会现场。马亮 摄

人民网乌鲁木齐7月19日电（马亮 萨妮娅）7月19日，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开新闻发布会，会上，乌鲁木齐市疾控中心主任芮宝玲介绍了确诊病例和无症状感染者的区别。

芮宝玲说，新冠感染者如果核酸检测呈阳性并已经出现症状，或者观察一段时间后出现咳嗽、发热、乏力等症状，就会被诊断为确诊病例。感染者没有出现临床表现症状，但肺部CT检查有病变，也可以诊断为确诊病例。无症状感染者是指核酸检测呈阳性，但无发热、咳嗽、咽痛等临床表现症状，肺部CT检查无改变的人。

据了解，7月15日0时至7月18日24时，新疆（含兵团）现有确诊病例30例、无症状感染者41例，均为乌鲁木齐市病例。

芮宝玲表示，无症状感染者可能发展成为病人，因此无症状感染者也要进行集中医学观察，这样可以避免疫情扩散，又可以及时发现、治疗可能的确诊病例。