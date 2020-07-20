乌鲁木齐对进口海鲜和畜禽肉类食品开展核酸抽样检测 均为阴性

新闻发布会现场。马亮 摄

人民网乌鲁木齐7月19日电（马亮 李龙）19日下午，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开新闻发布会，会上，乌鲁木齐市市场监督管理局副局长钟美文介绍了乌鲁木齐在保障物价稳定及市场防疫方面的相关举措。

成立7个检查组抓好市场保供工作

7月16日以来，乌鲁木齐市市场监督管理局迅速落实市委市政府决策部署，制定防控工作方案，成立7个检查组，突出价格监管，着力抓好食品药品安全监管和防疫物资市场保供工作。截至目前共出动执法人员560人次，对75个农（集）市场、237家商场（超市）、638个餐饮店、607个蔬菜（粮油、副食）店的购进渠道、产品质量和销售价格重点检查，设立“消费者维权快速便捷解决通道”， 受理各类投诉举报525件。加大对社区和居民小区内蔬菜店价格违法行为查办力度，控制零售端价格涨幅。同时，加强兵地协调联动，强化对新联市场、北园春市场、九鼎市场等批发市场的监督检查，严控批发价格，确保物价平稳。

对进口海鲜和畜禽肉类食品开展核酸抽样检测

加强农贸、海鲜等市场管理，对进口海鲜和畜禽肉类食品开展核酸抽样检测工作。截至目前，共检查经营主体9081家，拍检样品15308个，检测结果均为阴性。针对物流、寄递业运送物品，检查相关经营主体150家，抽样433个，检测结果均为阴性。

口罩、酒精、84消毒液等物资零售价平稳

集中力量对232家药品经营使用单位进行监督检查，确保抗病毒类药品、口罩、酒精等防疫物资来源可湖、品质合格、供应充足、价格稳定。目前莲花清瘟胶囊、抗病毒颗粒、板蓝根颗粒、84消毒液、酒精、口罩零售价格保持平稳。