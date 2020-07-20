农业运行稳 饭碗端得牢

农业农村部日前发布数据，今年夏粮再获丰收，产量达到2856亿斤，增产24.2亿斤，同比增长0.9%，创历史新高；肉、蛋、奶、果蔬等产量也均保持高位平稳态势。农业丰收，让中国人的饭碗端得更牢，让中国经济迈向高质量发展的底气更足。

产量增加结构优化

年中盘点，中国农业交出了一份亮眼的成绩单。

——夏粮再获丰收，秋粮生产基础较好。据对夏粮主产区实割实测抽样调查和对非主产区的重点调查推算，2020年全国夏粮总产量2856亿斤，比2019年增加24.2亿斤，增长0.9%，创历史新高。其中小麦产量2634亿斤，增加15.1亿斤，增长0.6%。

——农业种植结构持续优化，夏粮播种面积稳中略减。各地继续调整优化农业种植结构，主动增加蔬菜、油菜籽等经济作物播种面积，适当减少夏粮播种面积。2020年全国夏粮播种面积3.93亿亩，比2019年减少272.4万亩，下降0.7%，其中小麦3.41亿亩，比上年减少410.2万亩，下降1.2%。

——气候条件总体有利，夏粮单产提高。国家统计局农村司司长李锁强介绍，夏粮主要作物小麦生长期内，主产区光温水匹配较好，麦田墒情适宜，总体利于小麦生长和单产的提高。同时今年各地加大病虫害防控力度，加强小麦后期“一喷三防”专业化服务，病虫害得到有效防治。2020年全国夏粮每亩产量363.8公斤，比2019年增加5.6公斤，增长1.6%，其中小麦每亩产量386.5公斤，比上年增加6.8公斤，增长1.8%。

国家统计局有关负责人表示，特殊之年夏粮生产再获丰收，奠定了稳定全年粮食生产的基础。

肉蛋菜奶货足价稳

“随着畜禽企业复工复产有序推进、畜禽产品调运和生产资料运输逐步畅通以及生猪产能持续提升，畜牧业生产稳步恢复。”李锁强介绍，尽管受非洲猪瘟及新冠肺炎疫情影响，上半年全国猪牛羊禽肉产量3489万吨，比上年同期减少422万吨，下降10.8%，但降幅比一季度收窄8.7个百分点，非洲猪瘟、禽流感疫情均得到及时有效处置；禽蛋、牛奶产量同比分别增长7.1%和7.9%，有效满足了市场需求。

从农产品供给看，农业农村部相关负责人介绍，上半年着力加强农产品生产供应，开展“点对点”产销对接，动员大型电商、批发市场、龙头企业等开展应急保供，粮食和重要农副产品供给总体上保持量足价稳，大中城市“菜篮子”产品供给未因疫情影响出现断档脱销。二季度末，全国生猪存栏33996万头，比一季度末增加1875万头，环比增长5.8%；比上年低点三季度末增加3321万头，增长10.8%，已连续三个季度环比增长。

从农产品价格看，据农业农村部监测，上半年稻谷、小麦和玉米三种粮食集贸市场月均价每百斤121.24元，同比持平；猪肉供应持续改善，价格连续3个月下降，近期受消费拉动价格连续6周上涨，6月份批发均价每公斤42.1元，环比上涨4.1%；生鲜乳价格小幅上涨，上半年同比增长2.64%；全国冬春蔬菜总产量1.7亿吨，同比增长2%，30类主要蔬菜品种平均地头价同比下降8.4%；水果价格先涨后跌，6种水果批发市场均价同比下降13.4%。农产品批发价格200指数2月份达到高点后连续4个月下降，6月份降至112.92点，同比大体持平。

“夏粮丰收为粮食价格稳定乃至整体食品价格稳定奠定了非常好的基础。粮食价格目前不具备大幅度上涨的基础，可以说稳住了基本盘。”国家统计局新闻发言人刘爱华说。

推动农业高质量发展

农业兴、农村美、农民富，是当前中国农业高质量发展的真实写照。

农业兴——乡村产业加快复苏，带贫能力显著增强。农业农村部相关负责人介绍，3月底全国涉农企业即基本实现复工，目前产能已恢复到常年水平，预计上半年规模以上农产品加工企业营业收入6.2万亿元，休闲农业整体复市率接近九成，1-5月农产品网络零售额达到2476.2亿元，同比增长54.3%。上半年举办了多种形式农产品展销活动，促成线上交易2000多万次，开展消费扶贫行动，认定的6.3万个扶贫产品累计销售金额达到784.6亿元。

农村美——绿色发展扎实推进，农业发展质量持续提升。今年上半年，超额完成了4000万亩东北黑土地保护性耕作年度目标任务，持续开展化肥农药减量增效行动。此外，农产品质量安全监管力度持续加强，水平稳步提升，上半年抽检合格率保持在97.5%以上，绿色优质农产品数量增多，绿色、有机、地理标志农产品累计认证超过4.6万个。

农民富——农民增收形势好转，就业创业渠道拓宽。上半年农村居民人均可支配收入为8069元，名义增长3.7%，增速较一季度提高2.8个百分点。

“上半年农业农村经济运行总体平稳、稳中向好，有效发挥了‘三农’压舱石作用。”农业农村部相关负责人表示，下一步，农业农村部将统筹推进新冠肺炎疫情常态化防控和“三农”重点任务，确保粮食产量稳定在1.3万亿斤，生猪产能基本恢复到接近常年水平，为决战决胜脱贫攻坚、如期全面建成小康社会提供强有力支撑。