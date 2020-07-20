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乌鲁木齐将在全市开展核酸检测

2020年07月20日08:43 来源：人民网－人民日报海外版

据新华社乌鲁木齐7月18日电 （记者李志浩、杭芮）新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室18日下午召开新闻发布会，乌鲁木齐市卫健委主任张卫表示，为做到精准防控，将分阶段在全市开展核酸检测。

乌鲁木齐市疾控中心主任芮宝玲介绍，综合流行病学调查和实验室检测结果，本轮疫情主要与一起聚集性活动关联。按照“应检尽检、愿检尽检”原则，乌鲁木齐市将在全市范围内分批开展免费核酸检测，分两个阶段：第一阶段自7月17日起，对有确诊病例、疑似病例、无症状感染者、密切接触者、发热病人等重点人群所在社区进行核酸检测，完成重点人群所在社区100%检测目标。第二阶段安排其他社区和机关企事业单位进行核酸检测。

新华社乌鲁木齐7月19日电 （记者潘莹）新疆维吾尔自治区卫生健康委最新通报，7月18日12时至7月18日24时，新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）报告新增新冠肺炎确诊病例13例，新增无症状感染者18例，均在乌鲁木齐市，全部为接受集中医学观察人员。

截至7月18日24时，新疆（含兵团）现有确诊病例30例、无症状感染者41例，均在乌鲁木齐市，现有2705人接受医学观察。

(责编：李轶群、许晓华)


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