美国“90后”华裔主厨：太油腻是对中餐最大的误解

中新网7月17日电 据美国侨报网编译报道，埃里克·史(Eric Sze，音译)和卢卡斯·辛(Lucas Sin，音译)两位美国华裔主厨都出生于1993年，他们都没有接受过专业的厨师训练。面对这次新冠肺炎疫情中对亚裔的排外情绪，两人接受《赫芬顿邮报》采访时谈到自己的餐厅在疫情中受到的影响、美国人对中餐的误解、他们遭受种族主义的经历以及对未来的乐观展望。

据《赫芬顿邮报》报道，埃里克·史认为，美国人对中餐最大的误解是，很多人仍然认为中餐过于油腻。确实，中餐外卖某种程度上跟美式快餐很像。但是中餐同样可以提供精致的体验。不过，由于起初廉价的简易版本中餐在美国非常流行，再加上华裔移民的特性，这种对中餐的误解一直存在。而现在，随着美国不同层次中餐的出现，这种误解正在逐渐发生变化。

美式中餐是起源于美国的，因为一开始它就是为了迎合美国当地的口味而出现。史表示，美式中餐的下一个阶段是将美国风味与其他中国传统做法和菜肴相结合。

史在纽约曼哈顿开了一家名为886的中餐厅。他对自己过去两年时间的经营感到很满意，但是随着疫情的到来，情况发生了变化。尽管他保持乐观的态度，而且政府也正在推动恢复室内就餐，但是现在让他担心的是该如何让更多员工复工。如果目前局势延续下去，该怎样摆脱困境也很让他困扰。他表示，即使现在业务逐渐恢复，但是外卖平台仍然占比达20%，而且现在又正在进入飓风季，对他的餐厅来说，这可以说是雪上加霜。

谈到疫情的冲击时，埃里克·史说，3月份，在政府发布封锁令前，他的餐厅营业额就已经暴跌80%。实际上，当时意大利的病例已经比中国多，但是意大利餐厅却还是挤满了人。史表示，这样的情况很难让人不认为其中有排外情绪的影响。亚裔社区已经为此团结在一起，来证明疫情与种族无关。

史表示，受到歧视，需要人们站出来，大声表达自己的诉求。他认为，现在这种情况正在逐渐发生变化，他很高兴自己能成为这种改变中的一部分。

卢卡斯·辛经营的餐厅名为君子食堂(Junzi Kitchen)。他表示，美国的中餐大部分情况很单一，都是基于几种口味和几种烹调法，比如左宗棠鸡、捞面以及炒面等。但是这些都只是中餐很小的一部分。他称君子食堂的目的是让人们了解中餐的更多方面，让人们尝到中国的家常菜。这些餐点其实很适合每天食用。

美式中餐也有很多表现融合的地方。辛提到他最喜欢的牛肉面Yaka mein。这种来自新奥尔良的改良中餐，将非裔经常使用的独特调味料与中式牛肉面汤结合在一起。

谈到疫情期间面临的问题，辛说，自己坐地铁时曾被人针对，有人朝他扔东西。有几次，在他曼哈顿的公寓附近，人们还朝他扔霓虹灯管。这很显然是种族主义行为，但他表示，尽管如此，你还是得去工作，为社区尽一份力。