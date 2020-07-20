新冠肺炎疫情加剧人道主义危机

本报布鲁塞尔7月19日电 （记者张朋辉）日内瓦消息：世界卫生组织总干事谭德塞在17日的例行记者会上表示，新冠肺炎疫情可能加剧世界面临的许多问题，包括多年的冲突以及其他人道主义危机等。

世卫组织数据显示，疫情造成多国教育预算大幅削减、贫困加剧，到今年年底可能导致至少970万儿童永久辍学，数百万儿童学业受到影响。同时，疫情对全球人道主义行动造成的影响可能使许多人本已糟糕的生活条件更加恶化，造成更多的流离失所、粮食短缺、营养不良、获得基本服务的机会减少以及心理健康等问题。去年已有6.9亿人面临粮食短缺，今年受饥饿威胁的人数预计新增1.32亿人。

谭德塞表示，疫情的影响“远远超出了健康范畴”，尤其是对最贫穷和最脆弱的国家。他呼吁国际社会不仅要应对疫情，还要建设更有韧性、更能抵御危机的公共卫生系统。

《 人民日报 》（ 2020年07月20日 16 版）