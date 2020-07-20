降级后，看经开区的防疫图谱

7月19日，北京市召开第156场疫情防控新闻发布会。北京市政府副秘书长陈蓓通报：从7月20日零时起，北京重大突发公共卫生事件应急响应级别由二级调至三级。

降级后仍要坚持的10项措施

北京重大突发公共卫生事件应急响应级别下调至三级后，我们仍要坚持“外防输入、内防反弹”策略。

必须严格坚持的措施有：

1. 严格落实“四方责任”，坚持单位和个人健康监测报告制度。

2. 严格农贸市场、餐馆食堂、工地、工厂等重点场所防控，建立农贸市场等环境健康监测和从业人员症状报告制度，通风不畅、阴暗潮湿的地下空间不再作为经营交易场地。

3. 严格口岸食品货物检验检疫，全面加强进口冷链食品监管。

4. 严格境外进京人员全部集中观察和核酸检测，坚持目的地为北京的国际航班从指定第一入境点入境，落实中高风险地区人员进京管控措施。

5. 严格落实“应检尽检”动态清零、“愿检尽检”做好服务。

6. 严格社区常态化防控，精准落实防控措施。

7. 严格发热门诊“1+3”（核酸+抗体、CT、血常规）排查、医疗卫生系统常态化防控和医院感染控制。

8. 严格公共交通体温检测和公共场所测温验码等措施。

9. 严格个人卫生管理，遵守《北京日常防疫指引》《首都市民卫生健康公约》，倡导健康生活，将爱国卫生运动长期融入个人、家庭、社区、单位、行业、部门、属地的常态化防控工作中。

10. 坚持科学佩戴口罩，随身携带口罩，从事医疗卫生、公共服务等高风险暴露人员必须佩戴口罩；小于1米近距离接触、处于人员密集、封闭拥挤场所必须佩戴口罩。提倡勤洗手、保持社交距离。

调级后图书馆健身房将逐步限流开放

按照国家常态化防控总体要求，在广泛使用北京健康宝登记验码基础上，有序调整以下措施：

按50%限流开放公园、旅游景区和体育健身、图书馆、博物馆、美术馆等室内外场所。

在落实主办方主体责任，严格清洁消毒通风、保持社交距离、科学佩戴口罩、完备应急预案前提下，可举办500人左右规模的会议，并视情动态调整会议规模。

经评估后逐步限流开放会展、体育赛事、演出活动及电影院。

日常防疫已成经开区人的自觉行为

室外温度30多摄氏度，空中没有云朵，照旧是一望无际的蓝，明晃晃的日头直照得人额头冒汗。7月15日临近正午，经开区上海沙龙社区门口，陆续有居民、外卖人员进出，但炎热并没有让大家烦躁，居民自觉向保安出示出入证，外卖小哥则把车停在路旁，主动在门口登记、扫描出示健康码，手机“嘀”的一声响起后，才驾驶车辆进入小区。

入夏以来，连续的高温天气让人感到大自然的“热情”，但辖区疫情防控工作仍未松懈，出门戴口罩、进商场主动配合扫码登记、日常勤洗手等行为下，透露的是区内群众做好日常防疫的自觉。

“又见面了，等下，我给你看我的出入证！”天华园三里社区大门口，刚从附近遛弯回来的居民老宋一边跟熟识的物业保安打着招呼，一边从兜里摸索着自己的出入证。自今年疫情发生以来，他早已养成了出门戴口罩、进出社区主动出示证件的生活习惯。哪怕是进出门间隔时间不长，他也会不厌其烦地重新给人家检查证件。

其实，老宋是个怕麻烦的人，但对防疫这件事的态度上，他却比工作人员还要较真。这是因为，这场新冠肺炎疫情让他感受到了社区工作者的担当、奉献。“他们没日没夜地在守护我们的安全，咱有啥理由不配合、不支持！”而为了严格按要求做好自我防护，每次出门他总会在口袋里多准备一只口罩，问及缘由，他说，这样做一来是为防止口罩破损，二来是为汗水把口罩打湿后以便及时更换。“这叫有备无患，多准备一个心里踏实。”老宋拍拍左边装着口罩的裤兜笑着说。（融媒体中心记者 于晓玲）

“疫线”上的“红旗支部”

面对疫情，他们是冲锋在前的“先行者”，是防疫担当的“践行者”，同时还是复工复产的“守护者”。中冶赛迪电气技术有限公司北京党支部，刘金鑫作为党总支副书记，始终冲在抗击疫情第一线，用行动践行着一名共产党员、一名基层领导干部的责任与使命。

面对疫情，赛迪电气北京党总支成立了以党委书记、党委委员为成员的疫情防控服务工作组，下设党员运输小组等八个小组。刘金鑫作为党政工战线上的一名干部，毅然牵头厂区消毒组、防护用品筹备组、回流统计小组和每日诊断隔离组等四个小组的工作，尽管工作任务重事务繁杂，但刘金鑫始终保持着饱满的战斗精神，带头战斗在公司防疫的第一线。

春节过后，为了加强对节后返京尤其是从湖北和武汉返京的单身公寓员工的防控管理，刘金鑫竭尽全力，仅用1天就组织完成203人的员工动态信息表填报工作，随后每日更新报送，竭力做到全员动态及时掌控，防控工作万无一失。

自1月下旬疫情防控以来，刘金鑫除了大年初一前后短暂休整了2、3天，基本上天天到岗。从组织数据申报、拟写通知、统计报表、撰写汇报材料、组织会议、拟定落实措施再到消毒物资的采买运送、办公区和车间的消毒以及为复工员工安排餐食、食堂用餐布局、给隔离员工送餐等，哪里需要他就在哪里。每天工作结束，常常已是夜深人静。

“有他们在，我们就放心了！”领导和同事们脱口而出的一句句话语，道出的是心底的信任和肯定。（融媒体中心实习记者 卢金曦）