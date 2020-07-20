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最新有关饮食和运动的癌症预防指南发布

2020年07月20日07:52 来源：人民网

　　人民网北京7月19日电 据科技部官方网站消息，近日，国际顶级癌症期刊CA：A Cancer journal for Clinicians杂志刊登有关癌症预防方面的饮食和运动指南“American Cancer Society Guideline for Diet and Physical Activity for cancer prevention”。这是该指南至2012年来首次修订。

　　较前一版，最新的指南在体力活动方面建议增加每周运动强度，由之前的150分钟的中等强度运动或75分钟的剧烈运动，增加至150-300分钟的中等强度运动或75-150分钟的剧烈运动，达到或超过300分钟的上限效果更加。

　　在饮食方面，新版指南建议所有年龄段的人群都应遵循健康的饮食习惯。进食营养含量高的食物，主张多吃蔬菜、豆类、全谷类和水果，减少红肉、加工肉、含糖饮料、高度加工食品和精制谷物产品的摄入。同时新版指南指出尽量避免饮酒。

　　在社区行动方面，新版指南建议公共、私营和社区组织应与国家、州和地方各级部门进行合作，以制定和实施能够增加人们获得合理价格营养食品机会的政策；提供安全、愉快和可获得的体育锻炼机会；限制所有人饮酒。

　　除了上述修改，新版指南还建议人们终身保持合适的体重，多动少坐，合理进行有氧运动。

(责编：许晓华、李轶群)


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