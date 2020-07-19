基层“健康守门人”的工作嬗变：从“买不到菜”到“主动送菜”

盛夏时节，北盘江畔，水城县野钟苗族彝族布依族乡有些暑热。

发现高血压慢病管理对象程升元未按时开药，野钟乡卫生院90后全科医生勾国友挎着药箱，特意中午抽空步行近半小时到野钟村瓦房组患者家中了解情况。

“高压152（mmHg），低压102（mmHg）。程叔，你的血压偏高呢！”到达家中后，勾国友首先测量了血压，并得知是因为当前医保系统维护升级，买药暂时不能报销，程升元就没有续药，已停药一天。

一年半前，66岁的程升元经常头晕，双手颤抖麻木，高压最高达到196mmHg。在县级医院确诊为高血压并得到控制后，按照分级诊疗，被转回当地卫生院纳入慢病管理对象，每天服药在家休养，不能干农活，目前是低保户。

“我都是半个月找勾医生开一次药，相互都很熟了。”程升元说，现在国家政策好，当地医生医疗技术服务也好了，看病不用愁。

说话间，勾国友已为程升元送上了降压药。

强基层，补短板，增活力。勾国友是全省首批免费农村订单定向医学生，2010年考入遵义医学院（现遵义医科大学），5年后进入遵义医学院附属医院（现遵义医科大学附属医院）住院医师规范化培训基地进行为期3年的规培。

2018年7月，规培结业后，原籍贞丰县的勾国友如约到水城县野钟乡卫生院工作。根据签约规定，他还必须在此至少服务3年。

“我当初报考这个专业，多方权衡后是觉得它有很多好处。”勾国友说，他是家中四兄妹的老大，想尽早减轻家中负担，而定向生学费住宿费全免，并还有补助金，未来就业不愁，工资待遇也稳定。

不过初次到达相距县城60多公里的野钟乡卫生院，勾国友还是为之一惊：低矮陈旧的唯一一栋两层小楼里，仅有两名患者围坐在回风炉旁等待医生看病，更像是一个小诊所。

“是金子在哪都能发光。”其母亲的一句话对他激励较大。勾国友暗暗较劲，一定要有所作为。

彼时，全乡2万多人，勾国友是该院第一位全科医生，第二位本科生，也是唯一有执业医师资格证的医生。此前同样毕业于遵医的本科生冉和辉，在该院主要负责公卫工作，临床医疗工作几乎是空白。

“以前感冒发烧都不太处理，知道是医生身份，上街买菜都买不到”。有同事告诉他，因为不会看病，医护人员在当地很不受待见。

如何打破僵局？开展好临床医疗工作是必由之路。在医院领导和同事的支持下，勾国友进行了一系列的整改推进。

以前病案资料随意丢放，他就带头整改设立病案室；交接班制度执行不到位，他提出整改措施并坚决执行；诊疗制度不规范，他着手建立起规范的诊疗秩序……

在基层卫生院，医务人员学习进取氛围较差，勾国友还特意组建学习小分队，开展业务交流培训，只要愿意学习的，他都倾囊相授。在他的引导下，该院去年有一名医生通过了执业医师资格考试。

万事开头难。勾国友刚开始开展工作，也曾“放不开手脚”。工作不久，遇到一位服用敌敌畏的农妇紧急送到医院抢救，原本会插管洗胃处理的他要首次独立操作却没有信心。

危急时刻，他向曾经的规培带教老师、遵医附院全科医学科主任肖雪电话求助。肖雪鼓励他要勇敢地迈出第一步，并且相信自己。在老师的边鼓励边指导下，他顺利地完成了当地第一例插管洗胃病例，患者得以成功抢救。

误服或自食农药在农村较为常见，如果外出转诊抢救不及时，就有可能危及生命。鉴于此，他在全院培训插管洗胃术，目前医院的医护人员都能独当一面了。

就在记者采访当天，一名小孩误服农药送往卫生院抢救，值班的同事有序接待并妥善处理，勾国友则从容地在一旁处理其他工作。

全科医生是“全能型”“多面手”，除了基本医疗工作，还有公共卫生工作。为了家庭医生的签约工作，走村串寨入户宣传登记，周末和晚上加班整理资料是常态。

如今，该卫生院已焕然一新，曾经的二层小楼改装为疫苗接种室，并新建了中医馆、综合楼、门诊楼、手术室等，充实了人才队伍，已能够开展内科、外科、妇产科、儿科等常见病的独立诊治，临床医疗与公共卫生工作齐头并进。

“近两年，卫生院各项业务数据连续翻番，基本能做到小病不出村、一般病常见病不出乡。”野钟乡卫生院副院长卯葳说。

野钟乡副乡长顾人说，目前当地卫生院的医疗卫生服务工作明显改善，极大提升了老百姓的认可度与满意度，为脱贫攻坚加分不少，医疗卫生成绩总体排名已从原先的全县靠后跃升至前列。

“现在走在街上，偶尔会有村民向我主动送腊肉鸡蛋蔬菜。”勾国友说，有时患者或家属看到他坐诊时忙个不停，还会去买来一瓶水或一个包子送给他，这让他“心头暖暖的，没有理由不做好本职工作”。

扶上马，送一程。学生到基层履约后，遵医附院的带教老师也时常在关注着他们的工作动态，并不时到卫生院听听他们的心声，问问他们的困难。

“在全科医学学生的培养中，不仅仅要培养他们全方位的医学能力，还要培养他们懂得感恩、回报社会的思想情怀。”遵医附院全科医学科主任肖雪说，全科医学学生来自农村，不能忘记来时的“根”，虽然工作初期回到农村有些失落和迷茫，但各方一直在引导他们在基层发挥作用创造各种积极条件。

近年来，我省坚持将农村订单定向医学生免费培养作为加强全科医生队伍建设的有力举措，重点为乡镇卫生院及以下医疗卫生机构培养从事全科医疗卫生人才。并从“上得来”“用得上”“下得去”“留得住”“有发展”5大方面入手，创新农村订单定向全科医生培养使用激励机制。

作为省级三甲医院，遵医附院在2007年成为贵州省首家全科住培基地，目前为全省招生人数最多，结业人数最多的全科基地。学员通过理论知识的培训以及临床科室的轮转，提高了执业医师的过关率，也提高了学员的执业信心。

目前，遵医附院已招收培养352名全科医学规培生，其中189人已结业。今年新结业的44名学员，均已走上工作岗位，所有结业学员履约率100%。而在结业前，他们都取得了执业医师资格证。

值得一提的是，很多全科医学生走上工作岗位，迅速成为当地卫生院的骨干，有的还走上领导岗位，成为全科主任或副院长。目前，勾国友已在副院长人选考察中。

“我的付出可能微不足道，但可能给别人减轻伤痛，可能给别人带来健康快乐。”勾国友说，只有全民健康才有全面小康，在脱贫攻坚的决战决胜时刻，作为一名全科医生，更应该尽职尽力当好基层健康“守门人”，助力同步小康。

（来源：贵州日报 贵州日报当代融媒体记者 杨国军）