乌鲁木齐将在全市开展核酸检测

新华社乌鲁木齐7月18日电（记者 李志浩 杭芮）新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室18日下午召开新闻发布会，介绍乌鲁木齐市新冠肺炎疫情和防控工作。乌鲁木齐市卫健委主任张卫表示，为做到精准防控，将分阶段在全市开展核酸检测。

此次疫情发生以来，乌鲁木齐迅速启动应急响应预案，严格落实各项防控措施，全面开展流行病学调查。乌鲁木齐市疾控中心主任芮宝玲介绍，综合流行病学调查和实验室检测结果，本轮疫情主要与一起聚集性活动关联。疫情发展较快，病例及无症状感染者主要集中在天山区，均为接受集中医学观察人员。目前，病例均为普通型和轻型，还没有一例向重症转化。乌鲁木齐已将确诊病例、无症状感染者集中收治到自治区传染病医院，由区、市两级医疗力量全力救治。

在按照属地管理原则救治患者的同时，乌鲁木齐市已报请国家卫健委协调对确诊病例新冠病毒基因进行测序分析，以进一步查清病毒来源和传播机理。

张卫表示，当前乌鲁木齐市疫情总体可控，但防控形势严峻，广大市民需做好个人防护，关注健康状况，并配合所在社区做好核酸检测。

按照“应检尽检、愿检尽检”原则，乌鲁木齐市将在全市范围内分批开展免费核酸检测，分两个阶段：第一阶段自7月17日起，对有确诊病例、疑似病例、无症状感染者、密切接触者、发热病人等重点人群所在社区进行核酸检测，完成重点人群所在社区100%检测目标。第二阶段安排其他社区和机关企事业单位进行核酸检测。

自治区卫健委最新通报显示，自7月15日0时至7月18日12时，新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）确诊病例17例、无症状感染者23例，均为乌鲁木齐市病例。