北京房山区已连续32天无新增本地确诊病例

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，房山区委常委、副区长吕晨飞介绍，自6月11日至7月17日，房山区累计报告确诊病例4例，已连续32天无新增本地确诊病例。全区459个行政村、361个社区、50.6万居民户实现排查全覆盖。

新发地市场聚集性疫情发生后，房山区立即启动应急机制，迅速开展流调、溯源、检测、排查工作，设置核酸检测实验室4个、采样点287个、采样组1088个，组织涉新发地市场、相关从业、中高风险地区等人员有序进行核酸检测，累计组织医护人员4875人次，共检测人、环境等样本47万份，均为阴性。对农贸市场开展防疫大检查，组织25个乡镇街道完成21家农贸市场、4111家餐饮企业及单位食堂的消杀工作。

全区459个行政村、361个社区、50.6万居民户实现排查全覆盖。开展多轮次“敲门行动”，累计排查外省市返京人员28万人。新发地市场聚集性疫情发生后，排查管控5月30日以来出入过中高风险地区及同住人员14135人。严格卡口管理，连续178天启动一级查控勤务，逢车必查、逢人必核、逢人必测，9个外围检查站和23个乡村卡口共核录信息1811万条。对集中或居家隔离观察的18.1万人实施健康监测与服务管理，为居家隔离观察人员提供“点对点”的服务，组织人员成立生活服务队、物资保障队、心理咨询队等，为居家观察人员提供代买送货、防护知识咨询等各类服务，实现社区零传播。

房山区对全区开复工项目进行“四不两直”检查，检查施工工地104个，对施工现场19170人全部进行了核酸检测。截至目前，房山区487个规模以上各类主体复工率99.4%，3367个规模以下各类主体复工率87.3%。为3.1万家企业落实各类惠企资金8.9亿元，举办140场线上招聘会，提供岗位1.9万个。完善区级生活必需品储备库，加大对7家重点连锁商超、4家重点农贸市场和农业园区监测力度，实施驻场员制度，每日监督指导疫情防控情况，准确掌握蔬菜、水果、肉类等市场供应情况，确保“米袋子”“菜篮子”市场供应充足、价格稳定。

房山区对医疗机构严格设置“三道岗”，共预检分诊154万余人次。对发热门诊就诊人员全部进行“1+3”检查，全区各级医疗机构安全有序开展诊疗服务，累计排查隔离13842人，实现了医务人员和就诊患者零感染。此外，完成接转902名新发地市场人员集中医学观察任务。（记者 贾晓宏 李祺瑶）