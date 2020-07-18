水果和蔬菜你洗对了吗

夏日，时令水果和新鲜蔬菜，从田间到桌上，成为舌尖上的一道道美味。随着健康卫生理念日益深入人心，果蔬清洗剂走进越来越多的家庭。果蔬清洗剂对人体安全吗？如何选购？如何正确使用？

作用原理

“果蔬清洗剂是一种特别配制用来洗涤蔬菜水果的专用清洗剂。”南京农业大学园艺学院副教授王晨介绍，清洗剂主要由表面活性剂、乳化剂、香精、色素、酸或碱性物质、生物酶、抑菌物质等成分组成。

王晨解释，各种成分有不同的功能。

清洗剂中的表面活性剂、乳化剂等成分，能够分解油污、农药残留，将难溶于水的物质变成可以溶于水的乳化物，然后通过表面活性剂将污物与待清洁的物体分离，继而通过搓洗和流水冲洗将其去掉。

酸性或碱性成分如柠檬酸或小苏打等，可以降解农药残留。因为农药残留遇到酸性或者碱性溶液时，稳定性会被破坏，发生分解失去毒性。生物酶可使农药化学键断裂，从而使农药失去毒性。此外，有些类型的清洗剂中还具有抑制病原微生物的成分，可以有效抑制细菌增生，防止疾病传播。

使用安全

果蔬清洗剂买回家后如何正确使用？科学合理的流程顺序是什么？怎样判断果蔬清洗干净了呢？

王晨介绍，果蔬清洗剂的使用方法一般是这样的：先在洗菜池或盆中将瓜果蔬菜表面的泥土洗去，然后在清水中加果蔬清洗剂，使之配成浓度为0.1%左右的水溶液，搅拌一下，将瓜果蔬菜放在里面浸泡5分钟左右，捞出后用自来水流水冲洗约30秒，则基本可清洗干净。注意浸泡时间不宜长，因浸泡液会穿过蔬果表皮，渗透到内部，使之不易清洗干净。

在购买果蔬清洗剂时，一定要仔细阅读其产品特性、适用产品、主要成分、使用方法和生产日期，严格按照使用说明书进行操作使用。

关于果蔬清洗剂的安全问题，消费者众说纷纭。一些消费者担心清洗剂在原材料的采购、生产等环节中出现甲醛、铅、砷等有害物质超标；此外，如果清洗不彻底，也容易有部分清洗剂残留，给健康埋下安全隐患。

针对这一问题，江苏省消保委近期对30款果蔬清洗剂的铅、砷、菌落总数、大肠菌群等指标进行测评，发现全部样品的健康安全性能均符合相关标准；并指出，正规合格的清洗剂不会给人体健康造成危害。

选购建议

消费者应如何选购正确合格的果蔬清洗剂呢？王晨给出了以下几条具体建议：

首先，市场上的果蔬清洗剂的品种繁多，各种用途也趋于综合化，很多洗洁精也具有果蔬清洗的功能，消费者在购买的时候应该根据自己的使用需求进行选择。

其次，要综合农药残留去除率、清洁能力及价格考虑，不要盲目迷信进口产品。

另外，有的果蔬清洗剂标签制作较好，对成分的标注明确，对于使用方式有着明确的标识，可以很好地指导消费者使用；也有一些样品对成分没有详细标识，或者标识过于简单，对消费者的使用无法起指导作用。建议厂家在日后的生产过程中不仅需要注重产品质量问题，也应完善其标签内容。

在渠道方面，消费者应尽量通过大型超市、网上商城等正规渠道购买，并注意购买正规品牌厂商生产的产品。

《 人民日报 》（ 2020年07月18日 05 版）