国家卫健委卫生发展研究中心专家解读医联体管理办法：从医联体建设体制机制上补漏洞、强弱项

人民网北京7月17日电 （记者崔元苑）为进一步推进分级诊疗制度建设，构建优质高效的医疗卫生服务体系，按照《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发〔2017〕32号）等有关要求，在充分总结各地医疗联合体（以下简称医联体）建设试点工作经验基础上，7月9日，国家卫生健康委、国家中医药管理局制定了《医疗联合体管理办法（试行）》（以下简称《办法》），加快推进医联体建设，逐步实现医联体网格化布局管理。国家卫生健康委卫生发展研究中心赵琨、赵锐两位专家对《办法》进行了解读。

专家表示，分级诊疗制度是中国特色基本医疗卫生制度的重要组成部分，是解决群众看病就医问题的治本之策。医联体建设是推动分级诊疗制度建设的重要抓手，是医疗卫生服务体系的一次自我整合、自我优化、自我提升。《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》中明确提出要推进基本医疗服务实行分级诊疗制度，因地制宜建立医疗联合体等协同联动的医疗服务合作机制。按照《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发〔2017〕32号）要求，全国各地医联体积极探索实践，通过建立内部分工协作机制、细化机构功能定位、明确转诊路径和规则，为合理配置医疗资源、优化诊疗和就医格局、提高服务体系整体效能提供有效的载体，为分级诊疗制度建设提供了强劲的动力。面对突如其来的新冠肺炎疫情，各地依托医疗联合体构建基层网格化治理体系，通过发挥体制、专业、协同作用，将一个个社区和街道打造成为严密、安全的“抗疫堡垒”，探索了一条以基层为重点，以医疗联合体为载体、全国人民联防联控、群防群控的新型卫生健康协同治理模式。

专家分析认为，《医疗联合体管理办法（试行）》通过将各地成熟经验形成制度加以固化，明确了医联体“谁来建”“如何建”“如何联”“如何考核”等重点问题，对促进医联体规范发展，特别是针对近期在疫情防控中出现的短板，从体制机制上补漏洞，强弱项，为各地医联体建设进一步明确了方向。

一是强调政府引导，明确“谁来建”。重点推进城市医疗集团和县域医共体网格化管理，强调以政府规划为主，发挥地市、县级医院以及代表区域医疗水平医院的牵头作用。统筹区域医疗资源，避免“无序竟争”、“跑马圈地”。推进肿瘤、心血管、脑血管等重大疾病，以及儿科、麻醉科、病理科、精神科等短缺医疗资源的专科联盟建设，发展面向边远、贫困地区的远程医疗协作网，主要由国家级和省级医院牵头建设。

二是强调网格化管理，指导“如何建”。明确要求按照“规划发展、分区包段、防治结合、行业监管”的原则，网格化布局管理医联体。在城市，按照地缘、医疗资源、就医需求等因素，整合区域医疗资源组建紧密型医疗集团；在农村，以县级医院牵头组建县域医共体，推动县乡一体化、乡村一体化。以设区的地市和县域为单位，将服务区域按照医疗资源分布情况划分为若干个网格，每个网格由一个医疗集团或者医共体负责。由牵头医院负总责，会同公共卫生机构指导基层医疗卫生机构落实公共卫生职能。行业监管，将传统的对单一医疗机构监管转变为对医联体和医共体的监管。在实践中，山东日照将所辖2区、2县划分为3个网格，交由市人民医院，市中医院等牵头的3个医联体负责，区域内医疗资源有效整合共享，医疗机构间分工协作关系逐步形式。江苏镇江、深圳罗湖、上海崇明、浙江湖州、海南三亚、广州番禺网格化组建城市医疗集团，浙江德清、福建尤溪、江苏常熟、山东无棣推进县域医共体建设，实现优质医疗资源下沉和区域内资源共享。

三是强调一体化管理，构建“联体”模式。在网格化组建医联体基础上，推动医联体向紧密型发展，实现内部“统一”管理，医联体内实行人员岗位管理，编制“池”，逐步实现医联体内人员统一调配；财务统一管理、集中核算、统筹运营；基础建设、物资采购和设备配置统一管理；医学影像、检查检验等医疗资源共享，信息平台统一建设。如上海崇明、广州番禺医疗集团、浙江德清、福建尤溪县域医共体实现医联体紧密型合作，内部统一管理，医疗资源整合共享。

四是强调完善运行机制，解决“联心”问题。进一步明确牵头医院与其他成员单位的责任、权利和义务，强化牵头医院“负总责”，发挥牵头医院在医疗服务、质量管理、技术应用等领域的辐射带动作用。建立医联体内利益共享机制，推动医联体成为“利益共同体”，调动医联体内各成员单位积极性。强化医联体内医疗机构分工协作机制，建立牵头医院与成员单位间双向转诊通道与平台，为患者提供连续型诊疗服务。落实医疗机构功能定位。充分发挥医联体内慢病医疗机构、以及康复、护理机构作用，逐步形成急慢分治模式。同时，医联体内医院在做好疾病诊疗工作的基础上，积极参与家庭医生签约服务，指导开展公共卫生工作，落实防治结合要求。实现服务模式由“以治病为中心”向“以健康为中心”转变。如深圳罗湖、江苏镇江、江苏扬州建立紧密型医联体，牵头医院与社区卫生服务中心、康复医院、护理院等成员单位形成分工协作机制，为患者提供连续型诊疗服务，方便患者就医。

五是强调考核评估，保障“高质量发展”。再次明确各级卫生健康行政部门、中医药主管部门和医联体牵头单位要加强对医联体的综合绩效考核。同时将考核结果作为医院评审评价、医学中心和区域医疗中心设置等的依据。通过考核监管推进医联体的高质量、可持续发展。

同时，在各地医联体建设实践中，要加强平战结合的体系建设。?一是医联体建设切实以“治病”为中心向以“健康”为中心转变。强化以医联体为平台，医疗服务与公共卫生服务协同发展。二是围绕“以基层为重点、预防为主、防治结合”的方针原则，做实家庭医生签约服务，压实对签约对象健康状况及其危险因素动态掌握、及时上报等责任。加强应急防护物资储备等。提高传染病防控能力，推动合理的分层、分流救治。加强康复、健康管理等功能区域的建设。三是强化信息化优势，巩固医联体网格化治理协同的成效。加强基层信息化建设和整合应用，发挥居民健康档案的基础性作用，充分利用人工智能、信息技术工具等手段，开展网格化管理、健康宣教、健康监测和跟踪服务、随访服务、传染风险评估等。推进智慧医院建设，利用互联网+、远程医疗等信息化技术开展分级诊疗。切实让医联体建设成效惠及广大群众。