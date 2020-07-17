天坛医院：距新发地最近 实现医务人员和就诊患者零感染

人民网北京7月17日电（记者 鲍聪颖） 今天下午，北京市召开第154场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。首都医科大学附属北京天坛医院常务副院长王拥军介绍，天坛医院原址紧邻天坛，2018年10月整体迁建至丰台区花乡地区，是距离新发地批发市场最近的三级甲等综合医院。新发地聚集性疫情发生后，医院工作的重中之重，就是既要确保患者得到及时有效救治，又要防止出现院内交叉感染，保证医院和患者安全。面对考验，医院党委按照北京疫情防控工作领导小组总体部署，在市卫生健康委和市医管中心的领导下，迅速抽调人员，进一步完善疫情防控工作组织机制，始终恪守生命至上、安全第一，快速响应、科学防控，打造疫情“防火墙”，确保了急危重症患者得到有效救治，实现了医务人员和就诊患者零感染。

王拥军介绍，为了及时对急诊手术患者、绿色通道手术患者、危重孕产妇等急危重症患者开展救治，医院统一调配病房，设置了4个过渡病区，对于来不及完成全部筛查程序的急危重症患者先行收治，在过渡病区完成全部筛查后方可进入普通病房。坚持重症优先、个性安排，根据患者的病情严重、紧急程度，制定急诊留院患者分类标准，完善处置流程，确定尽快收入专科、留院观察、向社区卫生服务机构分流等去向，实现重症患者紧急救治，急症患者分级救治，按专科和疾病特点个性化分类处理。