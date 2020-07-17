热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

天坛医院：距新发地最近 实现医务人员和就诊患者零感染

2020年07月17日16:36 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月17日电（记者 鲍聪颖） 今天下午，北京市召开第154场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。首都医科大学附属北京天坛医院常务副院长王拥军介绍，天坛医院原址紧邻天坛，2018年10月整体迁建至丰台区花乡地区，是距离新发地批发市场最近的三级甲等综合医院。新发地聚集性疫情发生后，医院工作的重中之重，就是既要确保患者得到及时有效救治，又要防止出现院内交叉感染，保证医院和患者安全。面对考验，医院党委按照北京疫情防控工作领导小组总体部署，在市卫生健康委和市医管中心的领导下，迅速抽调人员，进一步完善疫情防控工作组织机制，始终恪守生命至上、安全第一，快速响应、科学防控，打造疫情“防火墙”，确保了急危重症患者得到有效救治，实现了医务人员和就诊患者零感染。

　　王拥军介绍，为了及时对急诊手术患者、绿色通道手术患者、危重孕产妇等急危重症患者开展救治，医院统一调配病房，设置了4个过渡病区，对于来不及完成全部筛查程序的急危重症患者先行收治，在过渡病区完成全部筛查后方可进入普通病房。坚持重症优先、个性安排，根据患者的病情严重、紧急程度，制定急诊留院患者分类标准，完善处置流程，确定尽快收入专科、留院观察、向社区卫生服务机构分流等去向，实现重症患者紧急救治，急症患者分级救治，按专科和疾病特点个性化分类处理。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》印发   近期，国家卫生健康委印发了《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》，国家卫生健康委规划发展与信息化司对有关要点进行了解读。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn