中国学者最新研究成果：睡眠过少或过多均会增加认知障碍风险

中新网上海7月17日电 (孙国根 陈静)记者17日获悉，中国学者历时3年，在大型临床队列研究中发现：白天经常犯困、夜间睡眠不足或睡眠过多均可增加认知障碍发生风险；而每晚睡6-7小时可降低认知障碍发生风险。

在国家和上海市重大研究计划的支持下，复旦大学附属华山医院神经内科郁金泰教授携手青岛大学神经内科谭兰教授临床研究团队取得的该项研究成果发表在最新一期该领域国际顶级期刊《阿尔茨海默病与痴呆症杂志》上，引起国际医学界的广泛关注。

郁金泰倡导，为了预防认知障碍和痴呆的发生，应该重视睡眠管理。

据郁金泰介绍，研究团队建立了大规模的认知障碍临床研究数据库和生物样本库。在建立的CABLE队列(中国人阿尔茨海默病生物标记和生活方式研究)的基础上，研究人员深入探讨了各种睡眠特征对阿尔茨海默病(最常见的痴呆类型)病理生理变化的影响。

研究团队率先从生物标志物层面证实了在中老年人群中，夜间睡眠时间与阿尔茨海默病病理发生之间的U型关系，并从生物学机制上证实睡眠特征通过影响淀粉样蛋白的沉积可增加阿尔茨海默的发病风险。

据介绍，淀粉样蛋白沉积是诱发阿尔茨海默病的关键因素，也是阿尔茨海默病核心病理特征之一。研究人员发现，睡眠不足或过多均可促进体内淀粉样蛋白异常沉积；日间功能障碍，如白天经常犯困，亦会促进体内淀粉样蛋白异常沉积。

郁金泰告诉记者，研究团队还精细绘制了睡眠与认知障碍风险之间关联的证据体系，结果发现包括失眠在内的10种睡眠特征(障碍)会加速认知障碍发生。研究人员进一步分析发现，夜间睡眠时间与阿尔茨海默病风险呈U型关系：即最佳夜间睡眠时长可能介于5.6到7小时之间；夜间睡眠时间少于4小时或超过10小时，认知障碍发生风险均将会显著升高。(完)