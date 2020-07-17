食材包装上检出新冠病毒怎么办？遵循这几点避免交叉污染

近日，因在食材包装中检出新冠病毒呈阳性，多地疾控中心发布外出采购食材防护提示。那么冷冻类食品还能不能吃？外出采购我们应该如何做好防护，避免交叉污染？

勿慌！新冠肺炎不通过消化道传播

新冠肺炎不是食源性的疾病，不是吃出来的，目前没有任何科学证据表明新冠病毒是通过消化道传播的。因此，消费者选购的水产、肉类等食品只要按照一般卫生操作规程做熟了吃，一些即食型蔬菜、水果洗干净再吃，就不会增加新冠病毒感染风险。

在某些高中风险地区，存在小概率的食品包装被新冠病毒污染，但也无须过分担心，因为在正常情况下，冠状病毒在一般食品包装上过了3天就不会存活。中国工程院院士、国家食品安全风险评估中心研究员陈君石表示，“新冠病毒在食物中不会生长、不会繁殖，即使接触到食品表面的病毒，也不会通过吃入体内而感染。此外，新冠病毒不耐高温，足够时间的食物烹调和加热都可以杀死新冠病毒。”

不过，陈君石也指出，为保障人民群众身体健康，食品加工企业要从源头上做到严格到位的卫生管理。对于有疫情的地区，除要加强生产线和环境的清洁消毒外，还要防止通过各种接触形成的交叉污染。

注意！遵循“五大要点”避免交叉污染

对于个人防护来讲，做到世界卫生组织提出的“食品安全五大要点”即可确保安全，即保持清洁、生熟分开、煮熟烧透、在安全温度下保存食物、使用安全的水和食物原料。

在疫情期间消费者应不吃生的动物性食品，包括水产和肉类。尽管病毒不通过食品传播，但处理和制作过程中可能会通过人将病毒在环境中扩散，从而形成污染。

此外，目前正值夏季，需要注意的是食源性疾病，像沙门氏菌、李斯特菌等食源性致病菌会在食品表面和里面生长、繁殖，引起食源性疾病。

本文由中国工程院院士、国家食品安全风险评估中心研究员陈君石进行科学性把关。