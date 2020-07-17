农业农村部：今年粮食丰收有基础 预计粮价将保持稳定

中新网7月16日电 据农业农村部网站消息，日前，农业农村部市场与信息化司有关负责人就农产品市场热点问题回答了记者提问。该负责人指出，从总体上来看，由于连年丰产、库存充足，今年以来我国稻谷、小麦和下游米面市场受疫情影响是很有限的，价格保持基本稳定，也为疫情防控赢得了主动。从后期走势看，今年小麦再获丰收，新麦品质普遍较好；早稻面积明显恢复，秋粮播种面积基本平稳，全年丰收有基础，预计粮价仍将保持基本稳定。

今年上半年，我国农产品市场经受住了新冠肺炎疫情考验，农产品供给总体平稳有序，价格变化基本正常，但也有一些品种受国际市场传导、国内供需矛盾等因素叠加影响，出现阶段性较大幅度波动。日前，农业农村部市场与信息化司有关负责人就热点问题回答了记者提问。

问：今年上半年我国农产品市场供给总体情况如何？农产品供给是否有保障？

答：今年以来，我国农产品供给总体充足，市场运行总体平稳，价格先涨后跌。据农业农村部监测，2月份受季节性因素和突发新冠肺炎疫情影响，农产品批发价格200指数上涨6.7个点至135.7(以2015年为100)，之后价格持续回落，6月份指数跌至112.92，环比降2.03个点，同比升3.11个点，已经明显低于1月份水平。其中，稻谷、小麦供给充足，价格短期波动后恢复正常；玉米和国产大豆供给阶段性偏紧，价格明显上涨；进口大豆量增价跌，供给基本正常；生猪生产持续加快恢复，猪肉市场供应逐步增加，受消费拉动影响，猪肉批发价格在连续15周下跌后连续6周上涨，目前已接近今年2月份的阶段性高点；蔬菜、水果等“菜篮子”产品价格呈现阶段性波动，总体符合常年季节性规律；牛羊肉价格仍在高位运行，月度走势稳中偏弱，与上年同期相比有所上涨；鸡蛋由于去年养殖利润丰厚、蛋鸡补栏量大，再加上今年受疫情影响，价格下跌幅度较大；水产品价格稳中有涨，个别品种价格同比上涨明显；棉花、食糖受消费低迷和国际市场下跌带动，价格总体走弱；疫情期间食用植物油餐饮消费明显下降，近期消费有所恢复，价格由弱转强。

目前我国夏粮已获丰收，主要粮食作物种植面积基本稳定，稻谷、小麦库存充足，大体相当于全国人民一年的消费量，生猪产能持续恢复，“菜篮子”产品稳产保供扎实推进，再加上国际多数大宗农产品供给总体充足、价格低位运行，下半年保持农产品市场总体稳定的基础和条件较好，吃粮吃菜吃肉总体是有保障的。

问：今年疫情暴发后，一些老百姓担心粮食不够吃，个别地方出现抢粮囤粮行为，请问我国口粮市场形势如何？粮价会大幅度上涨么？

答：粮价的波动与老百姓的生活息息相关，社会关注程度很高。今年3月下旬，随着疫情防控形势好转，国内经济社会秩序恢复，口粮市场需求趋旺，加之受一些国家限制出口消息发酵影响，部分城市出现恐慌性囤购米面现象，导致国内稻谷、小麦及下游产品价格短期上涨较为明显。但总体上来看，由于连年丰产、库存充足，今年以来我国稻谷、小麦和下游米面市场受疫情影响是很有限的，价格保持基本稳定，也为疫情防控赢得了主动。4月中旬，随着国家加大政策性粮食投放，以及粮食加工企业产能利用率提高，市场供给偏紧状况明显缓解，消费逐步回归理性，口粮价格总体止涨企稳。据监测，5月份晚籼米批发均价每斤1.98元，环比跌4.8%，同比跌2.9%；粳米2.17元，环比涨1.9%，同比涨6.9%；郑州粮食批发市场普通小麦每斤1.20元，环比跌1.8%，同比跌1.3%。6月份，稻米、小麦价格略有回升，但整体依然基本平稳。从后期走势看，今年小麦再获丰收，新麦品质普遍较好；早稻面积明显恢复，秋粮播种面积基本平稳，全年丰收有基础，预计粮价仍将保持基本稳定。

问：今年玉米市场价格持续上涨，国储拍卖成交率高、溢价高，请问后期玉米市场走势如何？

答：今年春节后，随着国内疫情防控形势好转，玉米下游需求持续回暖，市场购销趋旺，再加上市场对今年我国玉米供给由松转紧的预期增强，玉米价格持续上涨，5月份，东北、华北主产区玉米收购价分别涨至1元、1.1元以上。自5月28日国家临储玉米竞价销售启动以来，连续5周累计成交2395万吨，成交率近百分之百，成交溢价平均每吨170元，溢价率超过10%，带动玉米市场继续走强。6月份，国内玉米价格继续小幅上涨，产区批发月均价每斤1.03元，环比涨1.4%，同比涨7.2%；销区批发月均价每斤1.11元，环比涨2.9%，同比涨9.4%。

与此同时，今年国际玉米价格受疫情全球蔓延及原油价格暴跌、燃料乙醇需求大幅下降等影响，呈波动下跌走势，进口玉米价格已明显低于国内。6月份，美国墨西哥湾2级黄玉米平均离岸价每吨158美元，虽然环比涨5.3%，但比疫情暴发前的2月份下跌10.7%，同比跌19.8%；进口配额内1%关税的国外玉米运抵我国南方港口的到岸税后价每斤0.80元，比国内玉米到港价低0.30元。受价差驱动，1-5月，我国玉米累计进口量277万吨，同比增16.0%。从后期走势看，随着国家继续拍卖临储玉米，以及前期拍卖玉米陆续出库，加之玉米及高粱等替代品进口增加，玉米市场供给将明显增加，价格继续上涨的空间有限，提醒市场主体保持好购销节奏，不宜持续囤粮看涨。

问：中国是大豆进口大国，受国际疫情影响，请问我国大豆进口是否受到明显影响？国内大豆市场走势如何？

答：我国进口大豆和国产大豆分别以压榨、食用为主，市场运行相对独立。从进口大豆看，新冠肺炎疫情全球扩散抑制大豆需求，加之油价低迷打压生物燃料需求，全球大豆供需关系宽松，市场价格总体偏弱运行，客观上有利于我国大豆进口增长。6月份，美国芝加哥期货交易所大豆主力合约(2020年7月)平均收盘价每吨319美元，环比涨3.2%，比2月份跌2.1%，同比跌2.1%。据海关统计，1-5月，我国累计进口大豆3388万吨，同比增6.7%，其中5月份进口938万吨，环比增39.7%，同比增27.4%。可以说，我国大豆进口受全球疫情影响有限，进口数量和价格基本正常。从国产大豆看，今年受食用需求旺盛影响，国产大豆价格持续向好，近期高位企稳。据监测，6月份，黑龙江国产食用大豆平均收购价每斤2.55元，环比跌0.2%，同比涨40.7%。从后期走势看，随着中美第一阶段经贸协议落实，自美国大豆进口有望增加，加之美豆库存偏高，播种面积增加，预计下半年我国大豆进口量增价稳；随着临储大豆进入市场，国产大豆供给预期增加，预计价格高位趋稳。

问：近期猪肉价格连续上涨，请问后期走势如何？

答：今年以来猪肉市场价格大体呈“V”形走势。春节以来，受产能持续增长和疫情导致消费恢复较慢两方面影响，猪肉批发市场价格持续下跌到5月底，连续下跌15周，周均价最低跌至每公斤38.71元，累计下跌22.9%。6月份以来，随着餐饮业恢复经营，工厂复工，学校复课，猪肉消费明显增加，价格开始反弹，2020年第28周(7月6日-12日)，猪肉批发市场均价每公斤47.73元，环比涨4.0%，同比高105.0%，环比已连续6周上涨，每公斤累计上涨约9.02元，目前价格水平已接近今年2月份50.5元的阶段性高点。

从后期走势看，截至5月份，我国生猪存栏和仔猪供给量已连续4个月恢复性增长，意味着7月份以后出栏将会明显增加，猪肉市场供应将有所改善。但下半年猪肉消费逐步进入旺季，每年6-9月份猪肉价格一般都会呈现季节性上涨，今年与疫情防控形势好转后的消费增长叠加，可能会使阶段性上涨的压力偏大一些。同时，预计今年猪肉进口比去年增加100万吨，禽肉产量增加100万吨。综合考虑生猪生产恢复、猪肉进口增加、禽肉等替代品量足价稳等因素，市场供给是有保障的。

问：今年春季受疫情影响，蔬菜、水果价格明显上涨，请问蔬菜、水果上半年市场形势总体如何？

答：今年上半年，蔬菜、水果价格先涨后跌，波动基本符合常年规律。春节前后受疫情影响，果蔬生产、运输和销售各环节人工成本均有所增加，部分地区产销脱节严重，产区产品滞销和销区价格上涨并存。2月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤5.71元，环比涨10.4%，同比涨17.2%；6种水果批发均价每公斤5.72元，环比涨4.0%，同比跌4.7%。3月份后，随着疫情得到有效防控，各地物流逐步畅通，蔬菜价格呈明显的季节性下跌，连续三个月环比跌幅超过10%，菜价迅速回落至常年水平。6月份，南方持续大范围暴雨，北方河北、山东等夏菜主产区发生冰雹等强对流天气，蔬菜生产受灾导致价格上涨，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.03元，环比涨3.3%，同比涨5.2%；其中，17种蔬菜价格环比上涨。从往年规律看，7、8月份“夏淡”时菜价一般进入上行区间，预计今年也不例外。据国家气象中心预测，7月份东北、华北、黄淮、江淮、江汉等地降水较常年同期偏多，暴雨洪涝及强降水引发的次生灾害或对蔬菜生产、流通产生不利影响，部分地区、个别品种价格可能波动较为明显。

6月份，随着各地西瓜、甜瓜、桃等多种时令水果集中上市，供应量增大，价格季节性回落，农业农村部重点监测的6种水果批发均价每公斤5.89元，环比跌6.1%，同比跌29.8%。预计后期随着时令水果供应量继续增加，水果价格将继续季节性下行。