意大利多地夏令营有儿童感染新冠 引发高度关注

中新网7月16日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间7月15日，意大利卫生部门通报，贝尔加莫省嫩布罗市(Nembro)发现一名儿童确诊感染新冠病毒。迄今为止，意大利已有多名儿童被感染，且这些儿童均无任何临床反应。

据报道，当地时间13日，居住在嫩布罗市一名7岁儿童，因在玩耍时受伤而被送医。尽管这名儿童没有任何感染新冠的症状，医生还是依照规定，为受伤儿童进行了病毒检测。结果显示，该儿童新冠病毒检测呈阳性。

几天前，在伦巴第大区布雷西亚省奥齐诺维市夏令营中心，一名男孩确诊感染新冠病毒。在该男孩所在的夏令营活动小组，有10名儿童目前均已被单独隔离。

7月14日，在威尼托大区维琴察省桑德里戈市夏令营中心，一名小女孩在病毒检测中结果呈阳性。当地卫生部门已勒令夏令营暂时关闭，开始追踪小女孩的密切接触者，并对营区进行了全面消毒。

此外，艾米利亚-罗马涅大区卫生部门14日通报，在雷焦艾米利亚省罗洛市夏令营中心，一名小女孩新冠病毒检测结果呈阳性。目前，该夏令营已被关闭，与小女孩接触过的儿童和教师均已被预防性隔离。

意大利已经发生多起儿童在参加夏令营活动时确诊感染新冠的病例，引起教育部门、卫生当局和社会各界的高度关注。目前，意大利教育部门已向夏令营主办方和学校发布安全警示，卫生部门正在拟定防疫措施，规范夏令营的防疫管理，避免夏令营成为儿童新冠病毒交叉感染的“引爆点”。(欧阳红)