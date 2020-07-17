挑上“金扁担” 端稳“金饭碗”

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“春争日，夏争时”。眼下夏收已圆满结束，夏种、夏管接续展开。秋粮是全年粮食生产的大头，秋粮丰收和“三夏”生产密不可分。本报记者深入安徽、河南等粮食主产区，下田头，访农户，观察农业生产方式、经营方式发生的新变化，探寻农业高质量发展的田间脉动。

基础打得牢，“望天田”变成“放心田”

走在河南柘城县袁庄村的高标准农田里，阡陌纵横，路通渠连，麦收后的田野又添了新绿，一棵棵玉米秧苗站得笔直。

“收罢麦子种玉米，人勤地不懒！”种粮大户张百深一边忙活，一边算起收入账：小麦、玉米、西瓜、辣椒“踩着肩膀种”，小麦一亩打1000多斤，西瓜卖进了超市，玉米垄间套种辣椒，长得也不赖， “260亩地，平均一亩能收入7000多元！”

“稳产增收，离不开农业抗风险能力的提升。”小麦专家、河南农业大学教授郭天财说，今年小麦经历了倒春寒、病虫害几个坎，4月下旬开始，河南一些地区出现旱情，受旱面积一度超过1000万亩。抗旱夺丰收，靠的是硬实力。

“抗灾保丰收，庄稼要喝足。”张百深说，今年新打了三眼机井，铺设了地埋输水管道，小麦扬花和灌浆期间浇了两遍水，过了干旱这一关。

老张的底气来自于高标准农田项目。去年，柘城县统筹整合农业资金，每亩投入1500多元，平整土地、修沟渠、打机井……一举解决了种地“春怕旱、秋怕涝”问题。

高标准农田“高”在哪儿？

“好处可多着哩！”张百深打开了话匣子——

以前田间是1米多宽的土路，车一过，尘满天，赶上下雨天，三轮车都走不动。现在新修的水泥机耕路又宽又平，农机进田容易了，集中连片耕种，成本降了一大截。

水利是农业的命脉。“以前遇到旱涝都挠头。”张百深说，现在地头有了机井，管网四通八达延伸到田间，旱能浇、涝能排，省事又省心。

集中连片种田，打开增收新空间。“间作、套种，搁以前想都不敢想！”张百深说，项目区上万亩地成方连片，他流转的260亩地成了新技术“试验田”，“小麦、西瓜、玉米、辣椒，倒茬加套种，立体种植，努把劲儿，亩产能上1万元！”

去年，柘城县建成高标准农田7万亩，今年还将再建6.5万亩。有了好基础支撑，全县128万亩夏种任务已顺利完成，玉米播种70万亩，发展瓜果蔬菜40.5万亩。县委书记梁辉介绍，随着农田生产设施稳步改善，灌排体系持续优化，机械化水平显著提高，昔日的“望天田”正变成“高产田”“放心田”。

农机装“大脑”，种地向智慧农业转变

“用上高科技，农民‘慧’种地。”安徽怀远县徐圩乡白湖村的农机手尚林庆说，今年播种机装上北斗导航系统，就好比长出了“大脑”和“眼睛”，“以前拖拉机靠机手人工操作，播种时容易走弯跑偏，有了北斗导航，误差不到几厘米，省时省力，质量还高。”

“农机一小步，农业一大步。”农业农村部农业机械化管理司科技处处长刘小伟说，新农机、新技术不断升级、推广，推动“汗水农业”朝着“智慧农业”加速转变，收割、秸秆回收、旋耕再播种，耕种收整个链条都轻松起来。

“原本论天干的活儿，新农机干就是‘分分钟’的事儿。”尚林庆说，“前段时间收麦子，天气预报说有雨，村干部说要赶紧抢收，我带着4台收割机、2台运粮车就去了。”

6个小时不到，300亩小麦收割完，粮食运进仓库后，秸秆打捆机打捆离田，一气呵成。雨后，换播种机进田，夏收夏播实现“一条龙”作业。

刘小伟说，全程机械化让“三夏”生产驶入“快车道”：1640万台机械投入“三夏”生产，连续15天日机收面积超过1000万亩，全国小麦机收率达到97%，黄淮海主产区机收率99%，夏玉米机播率达到93%。

在尚林庆的盛世兴农农机专业合作社里，搂草机、打捆机等各类农机档期排得满满的。尚林庆说，秸秆离田后，直接用免耕施肥播种玉米，避免了机械重复使用造成土地压实，秸秆卖到发电厂既增加了收入，又减少环境污染。

“干活挑上‘金扁担’，一举多得！”刘小伟说，黄淮海地区广泛推行小麦联合收获——秸秆抛洒还田——夏玉米免耕播种“一条龙”技术，加快了夏播进度；新技术、新农机活跃田间，不少地方夏收夏种无缝对接，“三夏”生产增添更多绿色，也为秋粮生产赢得主动。

种优质、种订单，调整结构增效益

“最后一批订单粮交给面粉厂了！”望着远去的运粮车，朱孝堂心里的大石头落了地。统一播种、统一收割，3500亩的优质麦如约交付，作为安徽省蚌埠市五河县华谷种植专业合作社理事长，朱孝堂没少忙活，“拿着订单种麦，一斤贵10%，有赚头！”

这不，尝到甜头，朱孝堂又接了养牛场3000多亩玉米新订单。

当年怎么走上订单种粮这条路？老朱坦言：前些年，他在薛林村流转了1000亩土地，吸纳了部分社员种植小麦和玉米，“有人说种粮不挣钱，可我不信这句话。”

刚起步，朱孝堂就遇到了难题：社员自己种，收回来都放在仓库里，一是品质差别大，有的没有干透就堆进来了；二是没有固定销路，靠小贩一点点拉走。年底一算账，没赚几个钱。

“光顾埋头种地不行，还是要抬头看市场。”2018年，朱孝堂开始为合作社找门路。他走访了不少面粉厂、粮站、粮食收购点，发现企业对于粮食品质要求严格，“杂质率、干燥度、品种的纯净度都有明确指标。另外，目前小麦加工中专用粉生产量不到20%，这不就是市场缺口吗？”

“种优质、种订单，跟着市场才是出路！”朱孝堂和县里的天麒面粉厂一拍即合，“面粉厂对小麦需求量很大，品质有要求，咱们规模化种粮，统一标准。”

不少社员皱起了眉头。“没种过订单，咋种？”“到时候不收了怎么办？”朱孝堂把自己流转的1000亩土地当作试验田，带着乡亲们一起种，“咱们合作社领头，干得好，乡亲们就会跟着上！”

今年的3500亩优质麦订单，种的是“山农17”“燕农19”，这是面粉厂提供的专用小麦品种，按照绿色食品要求使用农药、化肥……合作社小麦品质上了一个档次，收割后直接装车送到面粉厂，一算账，每亩纯利润增加150元，“3000多亩地算下来，今年小麦总收入近400万。” 朱孝堂说。

“提升种地效益，关键在于破解‘谁来种地’‘怎么种地’难题。”中国农业大学农民问题研究所所长朱启臻说，截至目前，全国依法登记的农民合作社达221.5万家，辐射带动了全国近一半的农户。从事粮食产业的合作社约占合作社总数的18%。“合作社、家庭农场等新型经营主体，通过统一化管理、标准化服务、规模化经营，化解小生产和大市场之间的矛盾，让种粮产出更大效益。”

前几天，朱孝堂收到了好消息：合作社小麦获得国家绿色食品认证。说起新打算，他信心满满：“今年试种了200多亩大豆，准备建起一个豆制品加工厂，期待着秋粮丰收，种地收益越来越好呢！”

《 人民日报 》（ 2020年07月17日 18 版）