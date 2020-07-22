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让农业发展挑上“金扁担”

郝迎灿

2020年07月22日08:21 来源：人民网－人民日报

过去种地靠经验，现在种地看数据，彻底告别看天吃饭，这就是“金扁担”的力量，这就是藏粮于技的力量

汽车在黑龙江北大荒建三江垦区行驶，只见农田广袤，秧苗青青，向着天际线的方向铺展。在北大荒精准农业农机中心驻车，一名技术人员轻触手机屏幕，试验田里一台无人驾驶的插秧机发动起来，成行播下秧苗。

“无人插秧机加装了北斗导航系统和直行辅助系统等设备，通过手机就能操控作业，极大解放了人力。”黑龙江农垦建三江管理局七星农场副场长韩天甲介绍，今年建三江垦区有6个农场进行“无人化农场”示范点建设，插秧作业面积26.4万亩。78岁的七星农场退休职工李怀存回忆：“自上世纪60年代从部队转业到农场工作，那时候垦荒种地全靠人力，一个作业连队上万亩地也没有一台拖拉机。播种、收割全靠锄头和镰刀，早上天蒙蒙亮就得下地干活，天黑透才能收工，一天下来累得腰都直不起来。”如今，一切有了“想都不敢想”的变化。

随着经济发展和生产条件的改善，垦区的机械化率也在逐年提升。这背后，离不开党对“三农”工作的坚强领导。“记得2000年左右，机械化率提升到了60%左右，插秧有插秧机，收获有收割机。”李怀存说，“那个时候还是怕天灾，2002年遇上雪灾，稻子来不及收割就被埋在了地里，很多农户减产至少一半”。如今，建三江垦区的综合机械化率达到了99.2%。“今年虽然发生了新冠肺炎疫情，但是我们发挥机械化优势，1000万亩水稻全部插在了高产期。”农业生产有了机械化的托举，粮食安全就有了坚实支撑，“用中国饭碗装中国粮食”就获得了可靠保障。

没有农业农村现代化，就没有整个国家的现代化，就没有农民群众日新月异的幸福生活。今年全国两会期间，习近平总书记回忆当年在陕北插队时，同父老乡亲探讨“什么样的日子算幸福生活”，乡亲们的愿望是想吃细粮就吃细粮，还能经常吃肉，将来干活挑着“金扁担”。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央聚焦全面建成小康社会，不断加快推进农业农村现代化。只有让农业强、农村美、农民富，才能确保全面小康成色十足。

如果说着力补齐“三农”领域短板、着力提高粮食综合生产能力，是挑上农业现代化这个“金扁担”的重要前提，那么坚持用现代机械装备、科学技术、生产方式武装和改造农业，提升农业生产效率和发展动力，就是挑好“金扁担”、加快实现农业现代化的根本保障。在北大荒精准农业农机中心二楼大厅，电子中控大屏幕上，秧苗长势、土壤肥力、空气温湿度等地块信息一目了然。七星农场能够对全部122万亩耕地进行要素分析，形成农业生产环境大数据，再通过智能农机装备，逐步实现农业生产智能化。过去种地靠经验，现在种地看数据，彻底告别看天吃饭，这就是“金扁担”的力量，这就是藏粮于技的力量。

李怀存的家，两室一厅的楼房南北通透，不仅各式家电俱全，阳台还摆着十几盆花草。有丰盛物产，有稳定收入，有优美生态，李怀存一家过着幸福的生活！

（作者为本报黑龙江分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年07月22日 05 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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