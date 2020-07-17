驻日美军出现聚集性新冠病毒感染

日本冲绳县政府7月15日称，驻日美军汉森营新确诊36人感染新冠肺炎。截至当天中午，美军驻冲绳基地累计有136人确诊新冠肺炎，涉及普天间基地、汉森营以及牧港补给区等。

当地媒体报道称，4日前后，驻日美军相关人员在冲绳基地内举行了上千人规模的聚会，大规模聚会导致了此次聚集性感染事件。

冲绳县知事玉城丹尼11日与美国海军陆战队第三远征军司令、美军中将斯塔西·克拉迪通电话，要求美军提高防疫措施至最高级别，暂停从美国本土向冲绳派遣人员，封锁相关驻日美军基地，并在疫情信息方面提高透明度。

疫情在日本蔓延以来，美国人原则上被禁止入境。然而《日美地位协定》规定，驻日美军不适用日本国内法律，可以通过美军基地自由出入日本，无需接受日方新冠病毒检测，美军各项防疫措施也不受日方管控。有分析认为，驻日美军享有特殊地位，成为日本防控疫情的一大漏洞。此次美军发生群体性感染之后，美方起初拒绝透露确诊病例数以及患者行踪等信息，在日方一再要求下，才不得不公布相关信息。

冲绳县集中了约70%的驻日美军基地和相关工作人员。长期以来，当地民众深受美军基地带来的各类刑事犯罪、军机迫降与零部件坠落事故、噪音与污染等问题困扰。此次聚集性感染事件更是加剧了当地不满情绪。有冲绳居民表示：“疫情期间，看到街上出现不戴口罩的美军士兵，我们感到十分担忧。”

旅游业是冲绳县的支柱产业，驻日美军基地暴发聚集性感染，给复苏中的当地旅游业造成了新的冲击。冲绳县饮食行业协会负责人铃木洋一表示：“在游客看来，发生在冲绳县的感染事件，无疑给正在复苏的餐饮业浇了一盆冷水。”冲绳县酒店协会会长平良朝敬对美军的信息公开表示质疑，他说，如果得不到美军具体的感染信息，就没法采取恰当的应对措施。

玉城丹尼表示：“在冲绳县民众团结一致抗击疫情之际，我们对美军基地发生聚集性感染深表遗憾，对美军采取的防疫措施抱有强烈疑问。”15日，他在东京与日本防卫相河野太郎会谈，要求日本政府考虑到地方政府的感受，切实向美方表达关切，要求采取相关措施。

《朝日新闻》14日发表社论评论称：“这不是冲绳一地面临的问题，设有美军基地的日本其他地方也有同样的担忧。美军基地内的感染状况如同‘黑箱’。日本必须采取措施，避免美军基地成为日本疫情防控的漏洞。”

（本报东京7月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月17日 16 版）