驻日美军已有98人感染新冠 冲绳担忧疫情扩至基地外

中新网7月14日电 据日本共同社报道，日本冲绳县13日透露，接到美方通报称美军普天间机场中，又有32人确诊感染新冠病毒。驻冲绳美军此前已有66人确诊，确诊总数升至98人。

据报道，美军普天间机场的感染者累计达71人，冲绳县认为，该机场与有22人感染的汉森军营均发生了聚集性感染。除以上两处外，嘉手纳基地有3人感染，麦克特勒斯军营和浦添市的后勤基地“金瑟营”各有1人感染。

据悉，冲绳县政府担心，感染也可能扩大至与基地内外有日常接触的县民中间，因此加强了警戒。该县要求美军提供感染者行动轨迹等详情，并正在协调举行有关医疗体制的联席会议。

冲绳县透露，7月4日美国独立日前后，美军在北谷町餐饮店举行派对，有县民提供信息称，“一起在场的美军人员检测结果呈阳性”。该县12日在北谷町政府大楼实施临时病毒检测。与美军人员有过接触的店铺员工等130人接受了检测，预计14日得到结果。

另外，由于驻冲绳美军不愿向日方交代染疫美军的活动与接触史，导致防疫更加困难。冲绳县知事玉城丹尼于13日向媒体透露，正在与中央政府方面协调前往东京向政府诉说现状的事宜。