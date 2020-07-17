99%的樱桃是催大的？ 专家指出膨大剂使用安全性有保障

每逢夏季，各种看似言之凿凿的“科普”跟又大又红的樱桃同步“上市”。

近日，有一段关于樱桃质量安全的视频在网上传播，称“市面上99%的樱桃都使用了膨大剂。正常的樱桃只能长到12—13克重，用膨大剂可以增大一倍。如果樱桃核没有果仁，空心的就是用了药……”

常被点名的膨大剂究竟是啥，真有传言中的奇效吗？樱桃个头的大小，到底跟什么因素有关呢？为此，记者走访了农业领域专家，就人们关心的问题进行了咨询。

尚未发现其引起的食品安全事件

“膨大剂是一种植物生长调节剂。在樱桃生长过程中，为了提高授粉率和坐果率，以暖棚方式栽种的樱桃通常需要使用膨大剂；而在露地栽培的樱桃是不需要使用的。”农业农村部农产品质量安全风险评估实验室（杭州）研究员王强告诉记者，目前，露地樱桃是我国主流栽培模式，据此推算，市售樱桃的确有可能使用了膨大剂等植物生长调节剂，但使用率应该不足50%。

果蔬产品在生产过程中，植物生长调节剂是如何发挥作用的呢？

“植物生长调节剂与植物激素具有相似的作用，可以刺激植物细胞的分裂、增长，不同之处在于，植物生长调节剂是由科学家人工合成并做了改造，使其活性比植物激素更强。”中国农业科学院蔬菜花卉研究所研究员徐东辉说。

在管理方面，从1997年开始，按照《农药管理条例》规定，植物生长调节剂作为农药进行管理。

据农业农村部相关负责人介绍，目前，我国已取得登记的植物生长调节剂有近40种。国际上登记使用的有100多种。批准登记的植物生长调节剂都要制定安全使用技术规范，包括用药时期、用药剂量、施用方法、使用范围、注意事项和安全间隔期等，并在产品标签上明确标注，指导农民合理使用。此外，登记的产品都要进行一系列的残留试验，并根据残留试验等数据制定残留限量标准和合理使用准则，确保农产品的质量安全。自2015年起，农业农村部对农产品中植物生长调节剂残留进行风险评估，结果显示植物生长调节剂的平均残留值仅为0.001—0.034毫克/千克，膳食暴露风险很低，产品质量安全有保障。

专家表示，在安全性方面，国际上至今为止未发生因植物生长调节剂残留而引起的食品安全事件。在我国，施用过植物生长调节剂的农产品对消费者来说也是非常安全的。与其他农药相比，植物生长调节剂虽然纳入农药范畴管理，但不是传统意义上的治病防虫除草的农药，其产品属于低微毒性，有些甚至因为几乎无毒而被列为不需要制定残留限量的豁免物质。如膨大果实常用的氯吡脲毒性（半致死量大于4918毫克/千克）低于食盐（半致死量为3200毫克/千克）。此外，由于植物生长调节剂用量微小，过量使用易产生反作用，农民不可能大量使用，因此植物生长调节剂的残留较低。

果实大小由多种因素综合决定

那么，樱桃果实的大小与哪些因素有关，膨大剂能让果实“增大一倍”吗？

据专家介绍，大果樱桃和无核樱桃与品种特性、栽培措施和植物生长调节剂的使用都有关系。

徐东辉告诉记者，“美早”是目前樱桃种植品种当中果实最大的一种，这个品种的樱桃具有果型大、口感饱满且甜等特点。正常情况下培育的“美早”，单果重量是8—12克，特殊栽培方式下可以达到16—20克。

“我国选育的甜樱桃品种‘红灯’，正常情况下单果重可达11—15克。从用药调控角度看，已经有文献报道，通过植物生长调节剂赤霉酸处理樱桃，能提高单果重约15%—30%，膨大作用是有限的。”王强说。

那么，樱桃无核就意味着经过了膨大剂处理吗？王强说，这个说法太绝对了。尽管有文献报道，一定浓度的赤霉酸处理后樱桃核会形成空心，但低浓度赤霉酸处理后不一定100%为无核果。此外，造成樱桃空心的原因也有自然败育或其他可能，不一定是因为使用了赤霉酸等药剂。

徐东辉解释，为提高樱桃的授粉率和坐果率，果农会在花期施用赤霉素等植物生长调剂，同时可能造成无籽果、果实无果仁等现象，但这不影响樱桃的安全性。（本报记者 马爱平）