工作与生活时间不平衡有害健康

科技日报北京7月16日电 （记者张梦然）一项以30个国家3万多名上班族为对象的最新调查报告显示：工作生活时间不平衡的人更有可能自诉健康状况不佳。相关研究近日发表在“自然科研”的开放获取期刊《BMC公共卫生》上。

一天中可用的时间是有限的，上班族们要面临的挑战却是无限的。这其中包括各种最后期限、经济义务和家庭责任，可能会造成各种冲突。这种无法平衡工作和生活的感觉，可能会给健康带来不良影响。

来自德国比勒菲尔德大学和莱布尼兹预防与流行病研究所的研究团队，分析了2015年进行的第6次“欧洲工作状况调查”中的数据。被调查者被要求报告自己的整体健康状况、工作时间、工作外家庭和社会义务的相适应程度，以及对自己工作的大体描述。收到的回应来自欧洲30个国家的32275名上班族。

团队发现，工作生活时间不平衡的人，自诉健康状况不佳的可能性高两倍。这种关联性在女性中比在男性中更强一点，尽管男性总体上报告工作生活时间不平衡的可能性更大。男性报告每周工作时间较长的比例比女性更高，但男性更有可能是自己决定工作时间，而女性通常由公司来安排其工作。

研究人员表示，传统和社会对男女行为的期望，是女性负责照料家庭，男性负责赚钱，这种期望或能解释工作生活时间不平衡的性别差异以及团队观察到的不良健康后果。

莱布尼兹预防研究和流行病学研究所科学家表示：“长时间工作、工作中心理投入的增加、工作时间不灵活和角色超负荷，都可能让员工经受工作、生活间的冲突。多个国家都存在社会经济政策不统一的现象，如育儿假、对照顾儿童和老人的支持以及一般的福利和平等政策，都可能会影响工作与家庭生活间的平衡。”

团队认为，各组织和政策制定者需提供工作条件和社会政策，让成年人能够应付工作和家庭活动中有冲突的需求，避免健康受到负面影响。他们还指出，该调查可能无法涵盖所有导致工作、家庭不平衡的因素，但这一结果可以作为重要参考指标。