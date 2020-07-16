银川下架封存厄瓜多尔冻南美白虾

本报讯 （记者 智慧）7月15日，记者从银川市市场监督管理局获悉，针对近期来自厄瓜多尔进口的部分冻虾产品包装存在被新冠病毒污染的风险，银川市市场监管局迅速响应、连夜部署，立即开展进口冷冻水产品清查行动，对辖区水产品经营单位、冷库、农贸市场、大中型餐厅等重点场所开展风险隐患大排查。

截至目前，银川市各级市场监管部门检查食品经营主体459家次，其中水产品经销户180家次，农贸市场28家次，物流中心1家次，餐厅242家次，超市8家次。下架封存某批发市场某水产经销部销售的Empacadora Del Pacifico Sociedad Anonima Edpacif S.A公司（注册编号654）3月12日以后生产的厄瓜多尔冻南美白虾322公斤，并联系卫健部门对该经销部现场采集7份样本做了进一步检测，检测结果均为阴性。通过追溯，该经销部共购进上述白虾700公斤，在封存召回前已销售378公斤，并均已食用，且未有不良反应报告，剩余322公斤库存全部就地封存并监督召回。