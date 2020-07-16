名中医现身直播间，只为你更会“养”心

7月15日，“益安宁丸·名医养心大讲堂”在广东广播电视台开讲，并以网络直播的形式上线。

主持人侯玉婷携手广东省中医院心内科主任医师陈伯钧，为网友讲解“三高与心血管健康”相关知识，并在线为广大心血管病患者答疑解惑。

直播过程中，陈伯钧围绕高血压对心脏健康影响、冠心病合并高血压及冠心病的定期监测等问题进行讲解，并对冠心病患者在日常用药、饮食、运动、心理等方面的注意事项，冠心病治疗过程中放支架、搭桥的风险，三高指标控制到正常水平对冠心病的防治等网友提出的问题进行解答。

据介绍，康朝药业有限公司自2019年4月正式启动“益安宁丸·名医养心大讲堂”全国性公益健康科普活动，目前已在广东、广西、湖南、湖北等省份举办。因疫情影响，康朝药业努力推进复工复产，将养心大讲堂从线下转到线上，以全新思维打造全新的健康安全屏障。