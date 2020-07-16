电影放映场所如何防控？观众进出如何管理？指南来了

中新网7月16日电 据国家电影局网站消息，中国电影发行放映协会16日发布电影放映场所恢复开放疫情防控指南。指南要求，电影放映场所减少放映场次，日排片减至正常时期的一半，控制观影时间，每场不超过两个小时，延长场间休息时间，对影厅充分清洁与消毒；不同影厅错时排场，避免进出场观众聚集。

指南全文如下：

一、总体要求

(一)坚持属地管理，有序复工复产。各地电影放映场所要严格按照属地党委政府统一部署，在地方电影主管部门和卫生健康行政部门的指导下，推进复工复产工作。

(二)坚持常态防控，健全应急机制。拟复工复产的电影放映场所，要继续把疫情防控放在首位，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，提前做好预案，制定科学可行的具体措施，明确应急处置流程，并根据当地疾控部门最新指导意见及时进行动态调整，确保安全。

(三)落实防控主体责任，做到精细化防控。电影放映场所要严格执行疫情防控规定，健全防控工作责任制和管理制度，落实本场所防控应急预案，把防控责任细化到具体个人。

二、员工健康监测和管理

(四)做好员工健康管理。要按照当地要求做好员工健康管理，掌握员工出行轨迹等情况，对中高风险地区返岗的人员实行居家或集中隔离医学观察。员工上岗前要检查体温，出现发热(体温高于37.3度)、呼吸道症状时，要暂停工作、及时报告并就医。

(五)强化疫情防控培训。员工应当减少不必要的外出，避免前往人群聚集场所。应对员工开展传染病预防知识、突发事件应急处置等方面的培训，确保员工具备必需的防控和处置知识与能力。

(六)严格岗位工作规范。指导员工做好个人防护，按照《公众科学戴口罩指引(修订版)》等要求，正确佩戴口罩、手套等防护用品。减少人员聚集，加强对员工用餐和工作会议的科学管理。

三、场所防控管理

(七)配备防护用品。电影放映场所要配备口罩、手套等防护物资，并在洗手间配备洗手液及消毒用品，为员工和观众提供必要防护保障。

(八)保持良好通风。按照《夏季空调运行管理与使用指引(修订版)》要求，加强电影放映场所营业前和营业过程中空调通风系统的运行管理。

(九)加强清洁消毒。

1.大堂、影厅、卫生间、走廊、疏散通道等公共区域，每日不少于2次喷雾消毒。

2.售取票机、商品售货区、自动贩卖机、公共区域座椅、入口闸机、卫生间等重点区域，每日不少于5次擦拭消毒。

3.影厅座椅扶手、3D眼镜等观众直接接触物品，每场消毒一次。

4.做好垃圾分类处理，防疫用品类垃圾应定点投放，日产日清。

(十)加强防疫宣传。电影放映场所应通过设置提示牌、摆放宣传品、使用电子显示屏、播放映前公益广告片等多种方式，加强疫情防治知识科普宣传，使员工和观众充分了解掌握防治知识、支持配合防控工作。

四、观众进出管理

(十一)做好入场检测。电影放映场所应配备测量体温设施设备，并安排专人值守。登记观众信息，检查体温，未戴口罩和体温37.3度以上者不得进入。在电影院入口配备手消毒剂，引导员工和观众做好手卫生。

(十二)调整售票方式。全部采取网络实名预约、无接触方式售票；实行交叉隔座售票，保证陌生观众间距1米以上；每场上座率不得超过30%。

(十三)建立值守制度。安排专人做好现场管理，监督进入影院区域的工作人员和观众必须全程佩戴口罩，对号入座；电影放映场所原则上不售卖零食和饮料，影厅内原则上禁止饮食。

(十四)合理安排场次。电影放映场所减少放映场次，日排片减至正常时期的一半，控制观影时间，每场不超过两个小时，延长场间休息时间，对影厅充分清洁与消毒；不同影厅错时排场，避免进出场观众聚集。

五、设施设备管理

(十五)做好运行前检查。清洁打扫放映机房，设定合理的温度与湿度区间，对供电、排风、光源、还音、冷却等系统进行彻底检查，及时排查隐患。

(十六)加强维护保养。做好放映窗口、设备表面、放映镜头、空气滤尘网、冷镜及光管、散热金属网格等的专业清洁工作。定期进行试放映，防止器件老化。保证耗材的充足储备。

(十七)坚持正确操作。在使用放映机、服务器和还音系统等设备时，严格按照规定流程进行操作。

六、突发情况处置

(十八)加强沟通联动。建立疫情应急沟通机制，加强与当地卫生健康和电影主管部门联动，发生异常情况及时上报。

(十九)做好发现疫情时的应对处置。发现疑似或确诊病例的电影放映场所，要立即启动应急预案，做好现场管理，配合疾控部门采取隔离措施，加强密切接触者追踪、疫点消毒等工作，并及时关闭场所。