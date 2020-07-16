孩子体格弱小、发育迟缓？很有可能患有这种恶性肿瘤

近年来，儿童神经系统恶性肿瘤发病率在儿童恶性肿瘤中升至第二位，发病率颇高，其中颅咽管瘤就是多发的肿瘤之一。因此，家长一旦发现孩子出现头痛、呕吐、乏力倦怠、行动迟缓和食欲差等症状，一定要引起注意，因为孩子很可能患上了颅咽管瘤。

大家对颅咽管瘤可能觉得很陌生，其实它是神经外科非常常见的疾病，发病率居颅内肿瘤前五位，约占先天性颅内肿瘤的60％，占儿童颅内肿瘤的5%~6%。可见于任何年龄，以儿童及青年多见。颅咽管瘤是一种良性肿瘤，在正常情况下，胚胎7～8周颅咽管即逐渐消失，在发育过程中常有上皮细胞小巢遗留，即成为颅咽管瘤的组织来源。

颅咽管瘤早期有很多症状，比如患病儿童体格发育比同龄儿童晚，青春期后性征发育非常不明显，如男性性征出现得晚、女生初潮期来得晚等。瘤患者早期会有视力和视野障碍的症状，如果孩子视力下降很明显，或者视野缺损，家长一定要注意。

如何治疗颅咽管瘤？

（1）手术治疗

手术治疗是首选的治疗方式，一般是切除患病处的肿瘤，这样可以有效解除颅内压增高的情况；对于实质性肿瘤、囊性肿瘤，可以用手术进行切除或释放肿瘤中的囊液，缓解肿瘤压迫神经的症状。

（2）立体定向间质内放疗

通过立体定向技术，把一些囊性的或者复发的颅咽管瘤的囊液抽吸出来，往囊内注射一些放射性的同位素，比如磷32，或者是一些化学药物，比如干扰素，可以控制瘤壁的生长。

（3）立体定向放射外科

立体定向放射外科是将射线通过定向技术在病变处聚焦，使得病变处达到很高的辐射量，而病变周围正常组织结构所受到的辐射量很小，进而有效消灭病变而保留周围正常的组织。

颅咽管瘤的复发率达到了所有肿瘤复发率的40%~50%，不过大家对于颅咽管瘤完全不用恐惧，我们一定要提高对它的重视程度，不要盲目使用偏方进行治疗，发现异常应该及时寻求医生的帮助，早发现早治疗，才能取得一个最好的治疗效果。

受访专家：中国人民解放军总医院神经外科医学部主任张剑宁