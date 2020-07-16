三伏天家里凉爽也头晕?你可能得了"空调病"

今天就进入三伏天了，各种场所的空调早已开启，时刻与高温和闷热作战。但伴随空调吹来的不止是凉风，还有各式各样的“空调病”。那么，如何正确使用空调，拥有“清凉一夏”呢？

多器官反应，症状因人而异

“空调病”的症状众多，也因人而异，虽然不是一个具体疾病，但其表现与多种疾病症状相似，呼吸系统、消化系统、关节肌肉和神经系统最易受其影响。首先是上呼吸道问题，主要表现为喉咙不适、流涕、咳嗽、咳痰等症状；其次，还可能出现恶心、呕吐、腹泻等胃肠道不适症状；更为严重的还可引起口眼歪斜等面部神经问题。

此外，年纪大的人长时间呆在空调房间内，肌肉关节受凉，会引起关节疼痛等症状。有些女性还可能出现月经不调、痛经等。

科学使用空调，正确防暑降温

1.保证室内空气流通

空调房间的密闭性强、空气流动性差，长时间不开窗，阳光不足，非常容易滋生致病微生物。因此，要定时关闭空调，开窗通风换气。

2.做好空调清洁保养

空调的风道、风口、滤网会积累尘土和病菌，易引发人体感染。因此要做好空调的清洁和保养，防止微生物滋生。

3.合理设置空调温度与湿度

室内外温差较大，会造成人体的生物节律及自主神经功能紊乱。因此，室内外温差以不超过5℃为宜，室内温度不低于26℃，相对湿度保持在40%～60%。

4.配合自然植物防暑

室内绿植不仅能有效地遮光避阳，经过光合作用释放出来的氧气具有净化室内空气的作用。同时，用绿色植物也能平和情绪，达到双重降温的效果。

本文由中国中医科学院广安门医院呼吸科主任医师王蕾进行科学性把关。