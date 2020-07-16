北京大兴：多敲一次门平安一户人

大兴区西红门镇、黄村镇紧邻新发地批发市场，最近的村庄距离新发地批发市场仅一条马路之隔。不少在新发地经营的商户居住在大兴区，而大兴区村（居）民前往新发地采买蔬菜的人也比较多。这次新冠肺炎疫情发生后，大兴区为了阻断传播渠道，遏制疫情扩散蔓延，开始了一轮“敲门行动”——实施最严格的流调，及时发现确诊病例和无症状感染者，做到“应查尽查、应检尽检、应隔尽隔、应收尽收”。

大兴区林校路街道社区卫生服务中心副主任韩海英，曾参与2003年SARS疫情防控，工作经验丰富，此次聚集性疫情发生后，韩海英立即启动了处置流程。社区居民核酸检测采样工作时间紧、任务重。韩海英积极协调区人民医院紧急抽调40名医务人员支援，手把手开展培训，快速培养出一支操作娴熟的“采样小分队”。她带头上阵，一天中总是 “最后一个脱下防护服、完成最后一个采样”。她说：“现在疫情严峻，能多采一个，就能减少一分风险，多一分安全。”

每当有初筛阳性的患者出现，大兴区疾病预防控制中心流调员宋新总是快速召集队友，携带流调资料物资，一刻不耽误地赶往目的地。她围绕就诊情况、发病前14天旅居史、发病后的活动轨迹等进行详细了解，通过各种蛛丝马迹帮助被调查人回忆起活动中的各个细节，每次调查都需要花费3—4个小时。酷热天气里，在密不透气防护服里的她，经常从头到脚如水洗一般。

有时遇到被调查人不理解，宋新总是不厌其烦地讲明流调工作的意义，努力争取理解和配合。“不是每一个被调查人都会被确诊，但即使这次流调白做，我们也要坚持做下去，杜绝病毒传播的一切可能！”宋新说。

在全市新冠肺炎疫情出现重大变化、进入非常时期之际，大兴区全面启动干部下沉机制，667名区直干部、2636名镇街干部全部到岗到位，再次下沉社区（村）参加疫情防控工作。

赵艳芳被称为“双线作战”的女书记，因为她是瀛海镇永旭嘉园和瀛海朗苑社区两个社区的党支部书记。两个社区共有居民3600余户、9000余人，人口总数多、防控难度大。面对疫情形势新变化，赵艳芳依托党建工作协调委员会迅速协调驻区单位、物业企业参与社区防控，构建“社区—网格党小组—楼栋—单元”工作格局，实现防控全覆盖。“通过整合党员、楼门长、志愿者等200余人全面开展‘敲门行动’，快速摸排出涉疫人员200余名，为精准防控奠定坚实基础。”赵艳芳说。

身为两个社区党支部书记的赵艳芳承担着“双份活”，一天下来累得嗓子都说不出话来。身边的工作人员劝她先停下休息会儿，赵艳芳说：“我停下，疫情可不会跟着停下，不加把劲，怎么跑在疫情前头啊。”

受疫情影响，6月13日起，北京多个大型批发市场关闭，部分群众开始抢购囤货，将蔬菜、生鲜塞满冰箱。首都“菜篮子”储备量如何？菜价是否上升了？这些问题引发广泛关注。

为保障储备充足、菜价平稳，大兴商务局第一时间对全区大型商超和市场进行排查，指导充分发挥直采优势，按平时进货量的1.5—2倍采购，加大储备，保障市场经营有序。同时，强调加强各项疫情防控措施，严格按照测体温、一米线等防疫要求，保障顾客安全。

因连续出现两例新冠肺炎确诊病例，西红门镇兴日苑社区于6月24日起封闭，社区33栋居民楼、近6000名居民全部居家不得外出。为保障这些居民的基本生活需求，社区迅速引进“两车一端”，即“医疗保障车”进站、“蔬菜直通车”到达、燃气终端“开通”。

除了“两车一端”服务保障，兴日苑社区还成立了劝导队、心理疏导小分队、服务保障队等，从生活需求到心灵呵护，全方位为居家观察人员服务，全力保障社区平安度过封闭期。

（本报记者 龚亮 安胜蓝）