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意大利防疫新法令出炉 疫情管控措施延至7月底

2020年07月16日08:33 来源：中国新闻网

中新网7月15日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间7月14日，意大利卫生部长斯佩兰萨依据政府内阁形成的决议，向国家参议院陈述并通报了防疫法修正案基本要点。该修正案于15日零时生效，有效期至7月31日。

据报道，意大利6月11日颁布的防疫法令于7月14日到期，国家紧急状态也将于7月31日截止。在本次防疫法修正案中，并未提及是否要延长国家紧急状态。

斯佩兰萨表示，新防疫法令对6月11日颁布的防疫法令部分条款进行了修正，主要针对公共交通、公共场所、安全社交距离等进行了适当调整。同时，取消了旅客登机的相关限制，允许乘客携带手提行李登机。

新防疫法令规定，将禁止亚美尼亚、巴林、孟加拉国、巴西、波黑、智利、北马其顿、摩尔多瓦等13个国家和地区旅客入境许可，延长至7月31日。加强对境外输入病例管控，将对机场、港口和沿海地区登陆船只实施更严格的防疫监测和检查。

法令进一步强化了将对违反防疫法令行为责任人刑事制裁措施。要求民众必须继续遵守3项基本防疫措施，即公共场所室内空间须佩戴口罩，人与人之间须保持1米安全社交距离和注意个人卫生。

法令同时规定，政府将不再强制要求民众在室外佩戴口罩，公共场所室内及室外空间在无法保障1米安全距离时，民众仍需戴好口罩，并禁止人群聚集和集会。

根据新法要求，非同住的旅客在乘坐列车时，禁止面对面就座，需保证座位旁和对面没有其他乘客。对于无法保障社交距离的列车，铁路公司必须保证列车可通过空调系统垂直换气，列车靠站时应保持车门打开，进行通风。

乘客乘坐列车必须全程佩戴口罩，乘车时间超过4小时应更换口罩。铁路部门应做好旅客体温测试，禁止体温高于37.5度的乘客上车。

新法还规定，夜店、舞厅、美食节、展会等人员聚集性公共活动场所继续保持关闭。各大区政府可根据疫情实际情况，颁布和修正防疫法令。(博源)

(责编：许心怡、崔元苑)


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