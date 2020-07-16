以前，许多人认为社区工作就是“老头老太红袖章”，这些年，随着社区居民委员会服务方式的转变，越来越多的居民参与到社区治理中，社区自治唱起了主角。

从把杂物间收拾成办公室，用几张方桌拼出办公桌，到如今2000多平方米的服务场所，各种功能室一应俱全，我们居委会的变化真不小。从化解家庭矛盾到评定最美家庭，从社区养老到清洁绿化……我们调动社区每一个细胞，一件件小事逐一落实，居民也由原来的不理解、不配合逐渐转变为主动治理、相互监督，小社区有了大变化。

社区工作者如何调动居民自治积极性呢？要把居民当自家人，把社区当自己家。

2010年，60岁的社区退休党员谭明鉴突发脑溢血导致双目失明、身体偏瘫，爱人陈锦霞又患有甲状腺癌，一家人没有固定收入来源，生活一下子陷入困境。了解到具体情况后，我们组织7家辖区单位捐款1.4万余元，定期组织人员送去生活物资。在老人感激的话语中，我感受到被人需要的幸福！把居民当自家人，就是要掏出真心对居民，帮助他们解决难事与烦心事。

投入社区工作十余年，我始终坚定“党建引领+为民服务”的服务理念，与同事、居民合力打造出“周一说事”“周五我值日”等活动品牌。街坊邻居有了交流互动的场所，我们也从听不满、找差距中，校准了精细化服务的方向。通过不懈努力，我们社区先后获得全国和谐社区建设示范社区、全国巾帼文明岗、全国科普示范社区等多项荣誉称号，我知道，荣誉背后是全体社区工作者和广大社区居民的辛勤汗水与默默付出。把社区当自己家，就是要调动各方力量，将社区建设得整洁有序、温馨和谐。

社区服务好不好，居民说了算。有时我的办公室很热闹，那是社区居民来找我话家常；有时这里又很安静，工作间隙，我常拿出民情日记本翻翻这些年的工作。感受到居民待我像家人一般亲切，听到居民称赞小区干净有序，我知道自己的努力没有白费。

社区虽小，要做好服务，需要的努力却很大；小家庭里的“小确幸”，汇聚起来就是一份大幸福。未来，我还将继续扎根社区服务，不断改善社区环境、拓宽服务领域、增强服务功能，与社区6000余户2.6万居民手拉手、心贴心，一起走向我们的小康路！

（作者为山东省淄博市张店区世纪花园社区党委书记、居委会主任）

《 人民日报 》（ 2020年07月16日 07 版）