失能老人照料难 巨鹿试点长护险

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河北巨鹿县自2016年8月起，开始试点失能人员长期护理保险。参保的失能老人越来越多地享受到机构护理和上门护理服务，而且缴费低、报销额度高，经济负担小。从全县范围看，由于长护险的拉动作用，专业养老护理机构大幅增加，促使医疗资源得到更为合理的配置，实现了医院、养老机构、医保多方共赢。

家有失能老人，是一个家庭的痛。随着家庭结构日益小型化，尤其在广大农村地区，一些失能、半失能的老人照料难的问题愈发凸显。

据了解，失能和半失能老年人数量已超过4000万，对健康服务的需求十分迫切。

河北巨鹿县自2016年8月起，开始试点失能人员长期护理保险制度。通过不断完善覆盖县、乡、村的医养结合体系，刺激培育市场化养老服务机构，依托长护险为失能老人搭建了幸福港湾，实现了医院、养老机构、医保多方共赢。

医养机构专业

上门护理方便

巨鹿县福缘居老年医养中心，这是一家依托于县医院医疗资源建立起来的医养结合机构，也是长护险的定点单位之一。

81岁的单身老人王会敏，正笑盈盈地坐在轮椅上，等着接受服务。

“奶奶，天冷嘞，今天咱们泡泡脚，给您剪剪指甲啊！”养老护理员刘兰芳一面说着，一面蹲下身去，将老人的脚慢慢放进装有中药包的泡脚盆中，用手帮老人揉搓脚，待热水把指甲泡软后，为她逐个修剪脚趾甲。

“照顾得好着嘞，就跟自家闺女似的！”王会敏早年在县五金公司上班，缴纳城镇职工医保。几年前，因脑血管病、糖尿病、高血压等病情加重，导致全身瘫痪。住进医养中心后，不仅有人督促她按时吃药，享受24小时医疗看护，还有专门的康复计划。

“刚来的时候她只能卧床，后来经过康复，慢慢能翻身，能坐了。”福缘居老年医养中心主任田月芬说。

在乡村地区，参保长护险的失能老人也开始越来越多地享受机构护理服务。在小吕寨镇养护中心，67岁的村民李现国因脑溢血导致重度失能，就住进了这家乡镇级的医养机构，接受专业护理。

目前，巨鹿县长护险的定点医养机构已达15家，分为县、乡、村三种等级。正在申报定点单位的医养机构，也在不断增加中。

在张王疃乡武窑村，71岁的村民尹之栋尽管右侧肢体偏瘫，重度失能，每当需要专业护理，如更换尿管时，瘦弱的老伴就得送他去医院，大费周折。

巨鹿县在2016年试水长护险机构护理后，于2018年启动了长护险居家护理服务。由当地市场化医养服务公司的医生、护士、护理员等组成小分队，每月提供4至8次上门护理服务，包含压疮预防与护理、更换尿管胃管等10项医疗护理和助浴、理发等8项生活照料服务。

“真是帮了大忙了，感觉轻松太多了”，尹之栋的老伴说。目前，巨鹿县已培育出2家市场化医养服务公司，130余名护理员随时提供上门服务。

实行风险共担

按照星级定价

然而，接受专业的护理服务，老人们最在意的就是费用问题。

在入住福缘居医养中心时，王会敏属于“重度失能”，护理费用为每月3600元，而她的退休工资每月仅有约3000元，这让她最初不免有些犹豫。

而长期护理险的作用就是为群众“减负”，减轻经济负担。

据巨鹿县医保局医保中心主任孙玲爽介绍，首先，长护险在筹资标准上，费用并不高，每人每年50元。其中，城镇职工，个人负担仅10元，财政10元，医保基金统筹30元；城乡居民，个人负担3元，财政3元，福彩公益金4元，医保基金统筹40元；城乡低保、五保、重度残疾、贫困户等，个人部分由政府全额资助。

“参保人因年老、疾病、伤残等导致生活不能自理，病情基本稳定，已达到或预期达到6个月以上，经专业人员鉴定后，即可享受护理保险待遇”，孙玲爽说。

在经办方式上，巨鹿县探索实施了“共保联办”模式，引入商业保险公司人保财险巨鹿支公司作为承办方，医保局负责情况调研、政策制定与调整等，保险公司具体参与经办、服务质量随访、信息化建设、联系专家进行失能鉴定等等。

“在弥补政府经办人员不足的同时，建立风险共担机制”，巨鹿县医保局局长王振博说。

在定价上，巨鹿县对于长护险定点服务机构实施“三级”星级管理办法。例如，在县一级，三星定点机构，重度失能的定额标准为120元/床/日，中度失能60元/床/日；二星机构则为110元/床/日和60元/床/日；一星机构为100元/床/日和50元/床/日。乡级和村级的三个星级标准，在县一级的基础上递减。最终报销比例均为定额标准的65%。

“每月护理费用3600元，我自己只用承担1260元，一下子没啥负担了！”王会敏说。

对于长护险的居家护理服务，巨鹿县实施“定额包干”管理办法，按照每天20元标准，一个月提供600元服务，报销比例为85%，个人只需负担90元。

据王振博介绍，自2016年试点长护险以来，基金运行平稳，全县共38万群众参保，目前已共计减负2235万元。

医院“压床”变少

医保使用优化

接受长护险专业护理的失能老人，除了为家属解除后顾之忧外，老人本身的健康状况有什么改善呢？

在福缘居医养中心，主任田月芬曾做过跟踪调查。“这些选作观察对象的老人都患有严重的脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病，早先年均发病住院五六次，如今通过按时服药、精细护理、小病预防等，有的1年发病住院1至2次，有的不发病。重复住院率明显降低。”田月芬说。

由于护理成效明显，费用负担减轻，福缘居如今93张医养床位很受欢迎，“预约的已有百来人”。该中心一栋能够提供300张医养床位的新大楼正在建设中。

不仅仅是福缘居，从全县范围看，由于长护险的拉动作用，专业养老护理机构队伍正成长壮大起来。早年，由于费用和观念原因，县域内或乡村的养老机构入住率很低，大多难以为继，靠政府补贴勉强维持。

“而在实施长护险后，全县成规模的医养结合机构，从2016年前的三四家，增加到现在的30多家，护理人员从百余人增加至千余人。”巨鹿县卫健局副局长张建一说。

养老护理机构的增加，改变了一些老人长期“住院疗养”的想法。“这些患慢性病的失能老人，每次发病住院少则一两个月，多则超过半年。治疗结束后，也不愿走。实际上后续临床治疗意义已经不大，但回去家属又无法护理，所以干脆长期住院，造成‘压床’，导致真正需要住院的病人可能缺乏床位。”巨鹿县医院质量控制办公室主任高迎娟说，“如今，‘压床’现象减少了，床位周转率提升了，医疗资源得以优化配置。”

王振博表示，住院疗养现象的减少，也压缩了医保资金的支出，提高了医保基金的使用效率。

从2016年8月至今，巨鹿县长护险的探索实施正不断走向纵深。巨鹿县委书记孙保祥介绍，在2020年，全县已启动标准化建设，建立了更加详细的服务流程，完善服务项目，使得整个养老护理服务体系“有据可依”。

与此同时，“2020年初，巨鹿县已启用全新搭建的长期护理保险智慧医养服务平台”，孙保祥说，“通过数据的及时上传，对于机构护理和居家护理的服务人员，实现精准管理和考核，以进一步提升服务质量和护理效果”。

《 人民日报 》（ 2020年07月16日 13 版）